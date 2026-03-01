SON DAKİKA
Trabzonspor’dan büyük sıçrama: Geçen sezonu 24 haftada yakaladı

Trabzonspor ligde bu sezon 24 maçta 51 puan toplayarak geçen sezonun tamamında topladığı 51 puana lig henüz tamamlanmadan ulaşmayı başardı.

Trabzonspor, Karagümrük maçında aldığı 3 puanla geçtiğimiz sezonu şimdiden gölgede bırakmayı başardı. Geçen sezonu 51 puanla tamamlayan Trabzonspor, bu sezon aynı puana 24. haftada ulaştı. Sezonlar arasında kıyaslama yapıldığında tablo daha da çarpıcı hale geliyor. Karadeniz Fırtınası, geçtiğimiz sezonun 24. haftasında sadece 29 puanda kalmıştı. Bu sezon ise aynı aşamada 51 puana ulaşarak, iki sezon arasında 22 puanlık ciddi bir fark oluşturdu. Bu sezonki 51 puanlık tablo, aynı haftalar itibarıyla Trabzonspor'un 2021/22 sezonundan yani şampiyonluğa ulaştığı sezondan (57 puan) bu yana yakaladığı en yüksek puan performansı olarak öne çıktı. Fatih Tekke ve öğrencileri kalan bölümde bu istatistikleri daha da yukarı çekmeyi hedefliyor.


KAFASINI KULLANIYOR
Trabzonspor, bu sezon hava toplarındaki etkinliğiyle Avrupa futbolunda dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Bordo- Mavililer, Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında, toplamda attığı 15 kafa golü ile PSV'nin (16) ardından ikinci sırada yer aldı. 15 golün 7'si Onuachu'dan gelirken 4 golü Augusto kaydetti. 2 gol Nwaivu'den gelirken Savic ve takımdan ayrılan Sikan da 1'er gol kaydetti.

Nwaiwu Karagümrük maçında 3 dakikada attığı 2 golle dikkatleri çekti.

10 YIL SONRA İLK
Karagümrük maçıTrabzonspor'un son 10 yıldır ilk kez bir lig maçında iki oyuncusunun birden 100'ün üzerinde isabetli pas yaptığı karşılaşma oldu. Stoper ikilisinden Stefan Savic 109, Chibuike Nwaiwu da 100 isabetli pas yapmayı başardı.

Haber: Yunus Emre Sel

