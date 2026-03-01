Beşiktaş’ta Agbadou damgası: İlk golüyle galibiyeti getirdi

Beşiktaş'ın yeni transferi Emmanuel Agbadou performansıyla maça damga vurdu. 52'de Beşiktaş formasıyla ilk golünü şık bir kafa vuruşuyla kaydeden Agbadou bu golle de Siyah-Beyazlı takıma galibiyeti getiren isim oldu. 8 kez tehlike engelleyen tecrübeli futbolcu, girdiği 9 ikili mücadelenin 5'inden de galip ayrıldı. Maçta çalım yemeyen Agbadou, 4 kez top kazanırken, 3 kez şut engelleyip 1 kez de pas arası yaptı.

"İYİ BİR MAÇ OLDU"



Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Agbadou,"İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlerde hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık" dedi. Attığı gol hakkında da konuşan Fildişili stoper," Beşiktaş'ta ilk golüm ve galibiyeti getirdi. Mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.