SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş’ta Agbadou damgası: İlk golüyle galibiyeti getirdi

Beşiktaş’ın Fildişili stoperi Emmanuel Agbadou 52’deki kafa vuruşuyla Siyah-Beyazlı takıma galibiyeti getiren isim olurken, performansıyla da Kocaelispor hücumcularına geçit vermedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mart 2026
Beşiktaş’ta Agbadou damgası: İlk golüyle galibiyeti getirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ın yeni transferi Emmanuel Agbadou performansıyla maça damga vurdu. 52'de Beşiktaş formasıyla ilk golünü şık bir kafa vuruşuyla kaydeden Agbadou bu golle de Siyah-Beyazlı takıma galibiyeti getiren isim oldu. 8 kez tehlike engelleyen tecrübeli futbolcu, girdiği 9 ikili mücadelenin 5'inden de galip ayrıldı. Maçta çalım yemeyen Agbadou, 4 kez top kazanırken, 3 kez şut engelleyip 1 kez de pas arası yaptı.

"İYİ BİR MAÇ OLDU"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Agbadou,"İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlerde hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık" dedi. Attığı gol hakkında da konuşan Fildişili stoper," Beşiktaş'ta ilk golüm ve galibiyeti getirdi. Mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ABD ve İsrail İran’ı vurdu! Hamaney ve Devrim Muhafızları üst kademesi öldürüldü | 40 günlük yas ilanı ve intikam misillemesi
Kısmi emeklilik rehberi: Kim kaç günle emekli olabilir?
Rabia Karaca ek ifadesinde anlattı: Skandal partilerdeki 3 kural ortaya çıktı
Ankara-Washington hattında bölge diplomasisi: ABD Başkanı Trump ile Başkan Erdoğan görüştü
Çocuklara sanat maskesiyle müstehcen tuzak
Başkan Erdoğan’dan İran saldırılarına kınama: İsrail diplomasi sürecini zehirledi
Hürmüz’de kritik gelişme: İran’ın gemi geçişlerini durdurduğu iddia edildi
İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Trump’ı aradı: Masadaki kitap detayı dikkat çekti
İsrail’den suikast iddiası: Hamaney, Pezeşkiyan, Ahmedinejad ve askeri yetkililer...
Derbi öncesi 3 puan keyfi! Galatasaray - Alanyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan iftar sonrası İstanbul’da kız öğrenci yurdunu ziyaret etti
Son dakika: CHP’li Özgür Özel’e alçak adamlar ifadesinin hesabı soruluyor: Soruşturma başlatıldı
ABD ve İsrail’in İran saldırısı sonrası Türkiye’den arabulucuk teklifi: Gerekli desteği vermeye hazırız
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında! Zincir marketlerden küfürle rüşvet istedi: Ya seve seve ya da...
İran topyekün saldırı başlattı! Katar, Bahreyn, BAE... ABD üsleri hedefte
Kartal seriyi 13 maça çıkardı! Kocaelispor - Beşiktaş: 0-1 | MAÇ SONUCU
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den ara tatil açıklaması: Eğer yaparsak okulların açılışını eylül ayında öteleyeceğiz
Başkan Erdoğan 28 Şubat’ın yasakçı uygulamalarını bu imza ile kaldırdı!
ANKA’ya İncirlik soruşturması: 1 saat yayın yaptılar! ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı
MOSSAD yine oyun peşinde: İranlılardan fotoğraf istediler!