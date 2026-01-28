SON DAKİKA
Yönetim orta saha için 3 isimle temasta: Hedef hem transfer hem zafer

Tottenham’dan Bissouma, West Ham’dan Magassa ve Nottingham’dan Sangare’yi gündemine alan Sarı- Kırmızılı kurmaylar görüşmelerine İngiltere’de devam edecek.

Giriş Tarihi :28 Ocak 2026
Şampiyonlar Ligi'nde bugün Manchester City'e konuk olacak Galatasaray'da yönetim çifte mesai harcıyor. Dün İngiltere'ye giden Sarı-Kırmızılı kurmayların burada hem maçtan zaferle ayrılmaya hem de transfere yoğunlaştığı öğrenildi. Orta sahaya bir takviye yapacak Cimbom'un listesindeki ilk isim Tottenham'dan Yves Bissouma. Yeniden Sarı-Kırmızılı takımın gündemine gelen Malili futbolcu ve menajeriyle yapılan temasların İngiltere'de de devam ettiği öğrenildi. Listedeki alternatiflerden biri ise West Ham United forması giyen Soungoutou Magassa. Daha önce Fransız ön libero için İngiliz kulübüne kiralama teklifi yapan ve bu teklifi kabul edilmeyen Cimbom, 22 yaşındaki futbolcuyla temaslarına devam ediyor. Bu bölge için gündemdeki isimlerden biri de Nottingham Forest'ın Fildişili yıldızı İbrahim Sangare... Yönetimin İngiltere'de bulunduğu süre içinde 3 ismin menajeriyle temaslarını sıklaştırıp orta saha transferini sonuçlandırmak istediği de gelen bilgiler arasında.

İLK HEDEF BİSSOUMA

Galatasaray'ın listesindeki ilk adayın Bissouma olduğu, Malili futbolcuda olumsuz bir gelişme yaşanması halinde diğer adaylar için yapılan temasların hız kazanacağı da gelen haberler arasında.

HEYECAN VERİCİ OLACAK

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol hoca, "Galatasaray her zaman üst düzey oyunculara sahip bir kulüp olmayı başardı. Kaliteliler, hızlılar... Onlara karşı oynamak bizim için heyecan verici olacak" ifadelerini kullandı.

