Sadettin Saran ekibine Fransız yıldızın transferinin bitirilmesi talimatını verdi

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Fransız orta saha N'Golo Kante ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Göztepe beraberliği sonrası yönetim kuruluyla statta bir transfer toplantısı yaptığı öğrenildi. Fransız orta sahanın bitirilmesi için ekibine tam yetki veren Saran'ın, "Kante'yi bitirin" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine transferden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek'in kısa süre içinde Dubai'ye gideceği ve oyuncunun kulübü Al Ittihad ile görüşmelerini sürdüreceği öğrenildi.

YENİ SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

34 yaşındaki futbolcu için çift haneli bir bonservis bedeli talep eden Suudi ekibinin yapılacak görüşmeler sonrası ikna edilip Kante'nin İstanbul'a getirilmesi hedefleniyor. Fenerbahçe ile anlaşan ve Al Ittihad'ın yeni kontrat önerisini kabul etmeyen Kante'nin de tarafların anlaşmasını beklediği de gelen bilgiler arasında.

NESYRI'NİN MENAJERİ İSTANBUL'DA

Sarı-Lacivertliler'in Juventus ile yaptığı transfer görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Faslı golcüsü Youssef En Nesyri'nin menajerini İstanbul'a geldi. Yönetimin oyuncunun takımdan ayrılması için menajeriyle bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yapılan görüşmede gelen tekliflerin kabul edilmesinin istendiği ifade edildi.