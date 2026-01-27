PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Sadettin Saran ekibine Fransız yıldızın transferinin bitirilmesi talimatını verdi

Göztepe maçı sonrası yönetim kuruluyla transfer toplantısı yapan Başkan Sadettin Saran, N’Golo Kante’ için ekibine tam yetki verdi. Kısa süre içinde Dubai’ye gidecek yöneticiler, Al Ittihad ile anlaşıp Kante’yi İstanbul’a getirmeye çalışacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2026
Sadettin Saran ekibine Fransız yıldızın transferinin bitirilmesi talimatını verdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Fransız orta saha N'Golo Kante ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Göztepe beraberliği sonrası yönetim kuruluyla statta bir transfer toplantısı yaptığı öğrenildi. Fransız orta sahanın bitirilmesi için ekibine tam yetki veren Saran'ın, "Kante'yi bitirin" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine transferden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek'in kısa süre içinde Dubai'ye gideceği ve oyuncunun kulübü Al Ittihad ile görüşmelerini sürdüreceği öğrenildi.

YENİ SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

34 yaşındaki futbolcu için çift haneli bir bonservis bedeli talep eden Suudi ekibinin yapılacak görüşmeler sonrası ikna edilip Kante'nin İstanbul'a getirilmesi hedefleniyor. Fenerbahçe ile anlaşan ve Al Ittihad'ın yeni kontrat önerisini kabul etmeyen Kante'nin de tarafların anlaşmasını beklediği de gelen bilgiler arasında.

NESYRI'NİN MENAJERİ İSTANBUL'DA

Sarı-Lacivertliler'in Juventus ile yaptığı transfer görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Faslı golcüsü Youssef En Nesyri'nin menajerini İstanbul'a geldi. Yönetimin oyuncunun takımdan ayrılması için menajeriyle bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yapılan görüşmede gelen tekliflerin kabul edilmesinin istendiği ifade edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Erdoğan Trump ile görüştü: Gazze ve Suriye’deki gelişmeler ele alındı
Türkiye–Nijerya hattında 9 alanda imzalar atıldı: Ticarette hedef 5 milyar dolar
Casper
Suriye’de köşeye sıkışan PKK/YPG süreci komplo olarak niteledi
Müşteri seçen hamburgerciye inceleme: Şifreli satış uçuk fiyat
CHP’li belediyelerdeki 1.1 milyarlık Aziz İhsan Aktaş vurgununda hesap zaman! Duruşmanın ilk günü sona erdi
İdefix
A.B.İ.’nin 3. bölümünde vicdan ve öfke karşı karşıya: Doğan kardeşi uğruna tüm riskleri göze alıyor
DMM CHP’li Yavuzyılmaz’ın Türk Telekom’un özel şirketlere devredileceği iddiasını yalanladı
İsrail Suriye’nin kırsal arazilerine tanımlanamayan madde püskürttü!
Casperlar suç örgütü iddianamesinde yeni detaylar ortaya çıktı
İdefix
Başkan Erdoğan’dan SDG’ye entegrasyon uyarısı Kürtlere çağrı: Oyunlara gelmeyin!
Hem sentetik hem narkotik! Evinde haplar bulunan Çağla Boz ve 2 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı | ’Güllü’nün oğlu Tuğberk’ detayı
Ada’nın yıldızı Fenerbahçe’ye!
ABD savaş gemileri Orta Doğu’da! Trump: Büyük Armada İran’a doğru yola çıktı
PYD istedi, DEM CHP’ye söyletti! Özgür Özel’den Kobani Sınırı açılsın provokasyonu | Bakırhan’dan CHP’ye YPG teşekkürü
Eski Trabzonsporlu yıldız Galatasaray’a!
PKK’dan Barzanilere iş birliği çağrısı! Murat Karayılan İsrail’den mi hava desteği istedi? | Süreci hedef aldı: Barış olmaz
A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın Alaska’ya uzanan hikayesi! Meğer 5,5 ay balık temizlemiş...