İŞKUR'dan genç istihdama tam destek! Ayda 36.500 TL ödeme yapılacak

İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR , aktif işgücü programlarıyla da istihdama destek veriyor. İş hayatına girişi kolaylaştıran programlara katılanlara bu sürede para da veriliyor. Yeni yılla birlikte katılımcılara yapılan günlük ödemeler güncellendi. İşgücü Uyum Programı'nın ardından iki programda daha yeni tutarlar belirlendi. Bunlardan ilki İşbaşı Eğitim Programı oldu. Bu program kapsamında; bu yıl işbaşı programlarında iş arayan statüsündeki katılımcılara bin 79 lira 83 kuruş, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrencilere 809,87 lira ve işsizlik ödeneği alanlara günlük 539,91 lira günlük ödeme yapılacak.

Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda ise katılımcılar günlük bin 403 lira 78 kuruş, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrenciler bin 52 lira 83 kuruş ve işsizlik ödeneği alanlar 701,89 lira alacak. Yeni tutarlarla işbaşı eğitim programına katılanlara ödenecek para, günlüğü bin 89 lira 83 kuruştan aylık (26 gün) 28 bin 75 lirayı bulacak. Geleceğin mesleklerindeki programlara katılanlar da günlüğü bin 403 lira 78 kuruştan aylık 36 bin 498 lira 28 kuruş ödeme alabilecek.