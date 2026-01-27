İŞKUR'dan genç istihdama tam destek! Ayda 36.500 TL ödeme yapılacak
Başta gençler ve kadınlar olmak üzere çalışmak isteyenlere iş kapısını açan aktif işgücü programlarında ödemeler güncellendi. İşbaşı Eğitim Programları’na ve meslek kurslarına katılanlara günlük bin 403, aylık yaklaşık 36 bin 500 liraya varan ödeme yolu açıldı.
İşarayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, aktif işgücü programlarıyla da istihdama destek veriyor. İş hayatına girişi kolaylaştıran programlara katılanlara bu sürede para da veriliyor. Yeni yılla birlikte katılımcılara yapılan günlük ödemeler güncellendi. İşgücü Uyum Programı'nın ardından iki programda daha yeni tutarlar belirlendi. Bunlardan ilki İşbaşı Eğitim Programı oldu. Bu program kapsamında; bu yıl işbaşı programlarında iş arayan statüsündeki katılımcılara bin 79 lira 83 kuruş, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrencilere 809,87 lira ve işsizlik ödeneği alanlara günlük 539,91 lira günlük ödeme yapılacak.İş arayan gence ''Maaş Gibi'' harçlık verilecek
Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda ise katılımcılar günlük bin 403 lira 78 kuruş, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrenciler bin 52 lira 83 kuruş ve işsizlik ödeneği alanlar 701,89 lira alacak. Yeni tutarlarla işbaşı eğitim programına katılanlara ödenecek para, günlüğü bin 89 lira 83 kuruştan aylık (26 gün) 28 bin 75 lirayı bulacak. Geleceğin mesleklerindeki programlara katılanlar da günlüğü bin 403 lira 78 kuruştan aylık 36 bin 498 lira 28 kuruş ödeme alabilecek.
KADINLARA % 30 ARTIRIMLI
Üstelik bazı kesimlere daha fazla ödemenin de yolu açık. Her Meslekte Kadın Eli Projesi kapsamındaki programlara katılım gösteren kadın kursiyerlere yüzde 30 artırımlı ödeme yapılacak. Ayrıca meslek lisesi mezunlarının, mezun oldukları alanda yer alan mesleklerde düzenlenen programlara katılmaları halinde de cep harçlığı ödemeleri yüzde 30 artırımlı gerçekleştirilecek. İŞKUR, bu kapsamda, yüzde 30 artırımlı ödeme imkanı sunulan meslekleri de belirleyip, internet sitesinden duyurdu.
EN ÇOK 9 AY
İşbaşı Eğitim Programları 3-9 ay arasında süreyle uygulanıyor. Program süresi, bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek programlara katılan 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay olarak düzenleniyor. İşbaşı programlarına katılanların Genel Sağlık Sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de program süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor.
MESLEK ÖĞRENENE DEÖDEME ARTTI
Meslek kurslarınakatılanlarayapılacak ödemede arttı. Buyıl; kurslarakatılanlardan iş arayan statüsündekilerebin 79 lira 83 kuruş, işsizlik ödeneğialanlara da 539,91 lira günlük ödemeyapılacak. 'Her Meslekte Kadın EliProjesi' kapsamında yapılacak işbirlikleriyle belirlenen mesleklerdekurslara katılım sağlayanlara ise yüzde 30daha fazla ödeme olacak. Bu kapsamdaiş arayan statüsündeki kadınlara günlükbin 403 lira 78 kuruş, işsizlik ödeneğialanlara da 701,89 lira verilecek. Bunagöre kurslara katılanlar aylık 28 bin 75liraya varan ödeme alırken, bu tutarkadınlarda 36 bin 498 liraya çıkabilecek.15 yaşını aşanların, emekli olmayanlarınkatılabildiği kurslar, 160 günü geçemiyor.