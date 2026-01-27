Bebek Otel'de patronlara kameralı markaj! CHP'li İBB'ye rüşvet verdi 3. kata restoran açtı

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda 30'dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera sistemlerinin kayıt cihazları bulunmuştu. Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen özellikle holding patronlarını yakın mercek altına aldığı, otele önemli isimler geldiğinde çalışanlar tarafından haber verildiği, Yıldırım'ın da oteldeki kameraları izlemek için telefonuna kurduğu uygulama ile bu isimleri yanındaki kızlarla birlikte fotoğraf ve görüntülerini arşivlediği belirlendi. 6 katlı otelin İBB'nin iştiraki Boğaziçi İmar'a rüşvet verilerek 3. katına açılan Michelin yıldızlı 24 kişilik Japon restoranın da kameralarla izlendiği, buradaki buluşmaların da kayda alındığı ortaya çıktı. Soruşturma, görüntülerin şantaj ya da casusluk amaçlı kaydedildiği şüpheleri üzerine genişletildi.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de VIP uyuşturucu partileridüzenlendiği ortaya çıkmıştı. Yıldırım'ın kumarhaneye dönüştürülen rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ile güvenlik kamera sistemlerinin kayıt cihazlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulmuş, dijital verilerin birçoğunun şifrelendiği belirlenmişti. Bazı dijital verilerin içeriğinde ünlü isimlerin otelde gizli kameralarla kayıt altına alındığı, yine otelin güvenlik kamerası görüntülerinin depolandığı kayıt cihazlarının da saklandığı soruşturma dosyasına yansımıştı.