İsrail'den PKK/YPG'ye Kalkan: Gazze'yi vururken Suriye mesajı
Gazze’de sivilleri hedef alan saldırılar nedeniyle soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya olan siyonist İsrail, Suriye’de sivilleri katleden ve bölgede kaos için DEAŞ’lıları serbest bırakan PKK/YPG için “insani kriz” söylemiyle devreye girdi. Tel Aviv’in bu çıkışı, sahada çöken terör örgütüne diplomatik kalkan oluşturma hamlesi olarak dikkat çekti.
Suriye'de ademi merkeziyetçi yapı hedefi sahada çöken terör örgütü PKK/YPG, Suriye Arap Ordusu'nun operasyonları karşısında ağır kayıplar verdi. Sivilleri hedef alan saldırılar ve DEAŞ'lı tutukluların serbest bırakılmasıyla gündeme gelen örgüte, bu süreçte İsrail'den dikkat çeken bir diplomatik destek geldi. Tel Aviv yönetimi, "insani kriz" vurgulu bir açıklama yayımladı.
PKK/YPG'nin sözde dini figürlerinden Mürşid Haznevi'nin İsrail'e açık çağrıda bulunarak destek talep etmesinin ardından gelen bu açıklama, örgüt ile İsrail arasındaki temasları yeniden gündeme taşıdı.
Suriye'nin kuzeyinde Suriye Arap Ordusu'nun ilerleyişi karşısında alan kaybeden ve ABD desteğinin azalmasıyla sahada sıkışan PKK/YPG, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla farklı kanallara yöneldi. Örgütün sözde müftüsü Mürşid Haznevi'nin İsrail'den yardım talep eden açıklamaları da bu sürecin bir parçası olarak öne çıktı.
İSRAİL'DEN SÖZDE "ROJAVA" VURGULU AÇIKLAMA
İsrail Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Suriye'deki azınlıkların durumuna ilişkin bir "uyarı" yayımladı. Açıklamada, terör örgütünün kontrolündeki bölgeler "büyük bir insani kriz" olarak tanımlandı. Metinde özellikle sözde "Rojava" ifadesine yer verilmesi dikkat çekti.
Bakanlık açıklamasında, Suriye'deki Kürt nüfusun yerinden edilme, baskı ve şiddetle karşı karşıya kaldığı belirtilerek uluslararası kamuoyuna "sessiz kalmayın" çağrısı yapıldı. Mesajda, "insan haklarının evrensel olduğu ve seçici biçimde ele alınamayacağı" vurgulandı.
İsrail'in bu açıklaması, Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılar, hastanelerin vurulması, yardım konvoylarının engellenmesi ve on binlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle Tel Aviv yönetiminin uluslararası alanda "soykırım suçu" ile suçlandığı bir dönemde yayımlandı. İsrail, Gazze'de abluka, zorla yerinden etme ve toplu cezalandırma politikaları yürütürken, Suriye sahasında "insani kriz" söylemi kullanmasıyla açık bir tezat ortaya koydu.
ÇAĞRIDAN SONRA GELEN DESTEK MESAJI
İsrail'in açıklamasının zamanlaması, PKK/YPG'nin sözde din adamı Mürşid Haznevi'nin kısa süre önce yaptığı çağrıyla birlikte ele alındı. Haznevi, yayımladığı mesajda İsrail'e doğrudan seslenerek, Tel Aviv'in Suriye'ye müdahil olması halinde "ülke lehine faaliyet yürütmeye hazır olduklarını" ifade etti.
Haznevi'nin bu açıklamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın "sessiz kalmayacağız" vurgulu çıkışı, bölgede yürütülen vekâlet ilişkilerini bir kez daha görünür hale getirdi.
SAHADAKİ TABLO İLE AÇIKLAMALAR ARASINDAKİ AÇIK ÇELİŞKİ
İsrail Dışişleri Bakanlığı "hak ihlalleri" ve "insani kriz" söylemi kullanırken, destek verilen terör örgütünün sahadaki uygulamaları farklı bir tablo ortaya koydu. Suriye hükümetinin operasyonları sonrası geri çekilen PKK/YPG unsurları, sivilleri ve cezaevlerindeki mahkûmları hedef aldı; çok sayıda katliam yaşandı.
Örgüt, elindeki DEAŞ'lı tutukluları serbest bırakarak bölgedeki güvenlik riskini artırdı. Demokratik Suriye Güçleri ile Şam yönetimi arasında varılan ateşkesin uzatılmasına rağmen, sahadaki çatışmalar sona ermedi.
Gazze'de sivillere yönelik saldırılar, zorla yerinden etmeler ve ağır insani yıkımla anılan İsrail'in, Suriye sahasında "azınlık hakları" ve "insani kriz" söylemiyle terör örgütüne diplomatik koruma sağlaması, Tel Aviv yönetiminin insan haklarını yalnızca kendi siyasi ve askeri çıkarları doğrultusunda kullandığını bir kez daha ortaya koydu.