Ümraniye'den Şişli'ye uzanan cinayet ağı! "Kesik baş" vahşetinde yeni görüntü ve ifade: Cesedi bavulla balkondan çıkarıp taksiye taşıdılar
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde Ümraniye'den Şişli'ye uzanan vahşet ağı deşifre oldu. Özbekistan uyruklu Durdona Khakimova'ya ait cesedin Ümraniye'deki evden valiz içerisinde çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı. Canilerin içinde ceset olan bavulu balkondan alıp taksiye taşıdığı görüldü. Öte yandan Khakimova'nın Özbek kapı komşusu "Özbek olduklarını anladım ama tiplerini beğenmedim. 2 gün önce kavga sesleri duyduk. Duyduğumuz sesler karı koca kavgası gibiydi" dedi. Bir başka komşusu ise Khakimova'nın yeni taşındığını, çıkan kavgada şahsın "karım o benim" diyerek kapıyı kapattığını anlattı.
Özbekistan uyruklu Durdona Khakimova'nın Ümraniye'de öldürülerek cesedinin Şişli'ye taşındığı anlara dair yeni görüntüler çıktı. Kesik baş cinayetinden yeni görüntüler!
A Haber, talihsiz kadının evden valiz içerisinde çıkarılma anına ulaştı.
Görüntülerde, Khokimova'nın cesedinin bulunduğu bavulun balkon kısmından çıkarıldığı; ardından taşınarak taksiye koyulduğu görülüyor.
CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EV
Polis ekipleri, cinayetin işlendiği Ümraniye Atatürk Mahallesi Gümüşdere Sokak'taki eve gelerek inceleme yaptı.
4 katlı binanın zemin katında bulunan evin ışıklarının ve camlarının açık olduğu, sehpa üzerinde bir resim bulunduğu görüldü.
ÖZBEK KADININ KOMŞULARI KONUŞTU
Öte yandan elim olaya ilişkin yeni tanık ifadelerine ulaşıldı. Bu kapsamda Khokimova'nın Ümraniye'deki komşuları konuştu.
Durdona Khokimova'nın Ümraniye'de öldürüldüğü ev yakından görüntülenirken, ismini vermek istemeyen bir komşu Khokimova'yı yaşadığı adreste daha önce hiç görmediğini dile getirerek,"Bizim hiçbir bilgimiz yoktu, biz de dün gece polisler gelince öğrendik neyin ne olduğunu. Pek tanımıyoruz tabii bilmiyoruz, 10-15 gün oluyormuş geleli. Daha önce denk gelmedik, karşılaşmamız olmadı. Herhangi bir ses de duymadık" dedi.
'BİR HAFTA ÖNCE TAŞINDILAR'
Öldürülen Durdona Khokimova'nın karşı komşusu Behruz Toşbatov, "2 gün önce kavga sesleri duyduk. Duyduğumuz sesler karı koca kavgası gibiydi. Sonra apartmandaki diğer oturanlarla onları uyardık. Sonra sesler kesildi. Ben de Özbekistan uyrukluyum. Onlar da Özbekistan uyrukluymuş. Özbek olduklarını anladım ama tiplerini beğenmedim ve tanışmadım. Buraya bir hafta önce taşındılar. Kadını daha önce burada, sokakta ve metroda görmüştüm. Polisler geldiğinde cinayet işlendiğini anladık" dedi.
Toşbatov'un oğlu ise,"Annemi polisler çevirmen olarak çağırdıklarında öğrendik. Bizim karşı komşumuz. Çok korkunç bir olay"diye konuştu.
KİRACININ KİRACISI ÇIKTI: KAVGAYA İNDİK "KARIM" DEYİP KAPIYI KAPATTI
Bir başka komşu ise yaşanan olaya dair, "Maalesef bizler de şahit olduk. Olay alt katta olmuş, biz de polis memurları gelince öğrendik. Bir kadın cinayeti daha işlendi, artık tüm dünyada bu son bulsun istiyoruz. 2 gün önce de o dairede bir kavga olmuş, hatta binadan inip ne olduğunu soranlar olmuş polis çağırmak isteyip, ama şahıs 'Karım' diyerek kapıyı kapatmış. O yüzden bir şey yapılamadı. Herhalde geleli 10 gün kadar olmuştur kiracının kiracısıymış, bizler de hiç tanımıyoruz" ifadelerine yer verdi.