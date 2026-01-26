PODCAST CANLI YAYIN

Suriye'de takvim YPG için işliyor... 15 gün içinde entegrasyona dönük somut bir adım gelmezse Suriye ordusunun Ayn-el Arab (Kobani), Haseke ve Kamışlı'ya girmesi bekleniyor. Şam güçleri Haseke civarına mevzilenirken; ABD'den sonra Rusya da bölgedeki askeri varlığını tahliye etti. Rus kargo uçakları Rus envanterini Lazkiye'de üsse nakletti.

YPG'yi bekleyen son yaklaşıyor! ABD'den sonra Rusya da Haseke'den çekildi | Kamışlı Havalimanı'nda hareketlilik

Suriye'de SDG ismi verilen terör yapılanması fiilen çöktü. YPG, PYD ve Kandil unsurları Ayn-el Arab (Kobani) ve Haseke'de sıkışıp kaldı.

ABD'nin "Sahada öncelik değişti" diyerek rafa kaldırdığı YPG'ye Barzaniler şemsiye açtı. Şam meseleyi suhuletle çözmek istese de YPG maksimalist taleplerle ayak diremeyi sürdürüyor.

Rus Ordusu Kamışlı Havalimanı'ndan çekildi



15 günlük ateşkes anlaşmasının daha ilk gününde YPG ateşkesi ihlal etti. İki haftalık süre zarfında herhangi bir entegrasyon anlaşması olmazsa Suriye ordusunun operasyonlarının kapsamını genişleterek ilerletmesi bekleniyor.

RUSYA DA KAMIŞLI'DAN ÇEKİLDİ

Tüm bu yaşananların gölgesinde YPG işgali altındaki Haseke'de dikkat çeken bir hareketlilik kayıtlara geçti.

ABD'den sonra Rusya da bölgedeki askeri varlığını tahliye etti. PKK/SDG kontrolündeki Kamışlı Havalimanı'na Rus askeri kargo uçağı indi.

Rus heyeti, bölgedeki Rus envanterini Lazkiye'deki üslere nakletti.

YPG'Yİ BEKLEYEN SON YAKLAŞIYOR

Rusların da bölgeden askerlerini çekmesi "YPG'yi bekleyen son yaklaşıyor" yorumlarına yol açtı.

"Ateşkes" adı altında verilen 15 günlük mühletin sonunda YPG'den entegrasyona dönük herhangi bir pozitif adım görülmezse Suriye Ordusunun Ayn-el Arab ve Haseke-Kamışlı hattına girmesi bekleniyor.

ABDİ, KANDİL'E DANIŞMADAN KARAR ALMADI

Nitekim SDG'nin uluslarası arenada da İsrail dışında pek bir saygınlığı kalmadı. Elebaşı Mazlum Abdi'nin çözüm sürecini 10 aydır oyaladığı ve Kandil'e danışmadan karar almadığı bölgedeki güçlerce idrak edildi.

ABD nezdinde"SDG ile PKK arasında ayrım olmadığı" görüldü.

ANKARA NET: ENTEGRASYON OLMAZSA OPERASYONLAR DEVAM EDER

Güvenlik kaynakları, iç siyasetteki "Terörsüz Türkiye" sürecinin Suriye'deki gelişmelerden olumlu etkileneceğini değerlendiriyor.

Suriye'deki yeni denklemde DEAŞ ile mücadelede resmi muhatabın Şam yönetimi olmaya başladığı, SDG'nin meşruiyet zeminini kaybettiği belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

"Saha, beklentilerimizden daha iyi ilerliyor. SDG hikayesi bitiyor. Eğer örgüt makul davranırsa tam entegrasyon sağlanır; aksi halde askeri operasyonlar ilerlemeye devam eder. Bu süreçten 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz güçlenerek çıkacaktır."

