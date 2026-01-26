YPG'yi bekleyen son yaklaşıyor! ABD'den sonra Rusya da Haseke'den çekildi | Kamışlı Havalimanı'nda hareketlilik

Suriye'de SDG ismi verilen terör yapılanması fiilen çöktü. YPG, PYD ve Kandil unsurları Ayn-el Arab (Kobani) ve Haseke'de sıkışıp kaldı.



ABD'nin "Sahada öncelik değişti" diyerek rafa kaldırdığı YPG'ye Barzaniler şemsiye açtı. Şam meseleyi suhuletle çözmek istese de YPG maksimalist taleplerle ayak diremeyi sürdürüyor. Rus Ordusu Kamışlı Havalimanı'ndan çekildi



15 günlük ateşkes anlaşmasının daha ilk gününde YPG ateşkesi ihlal etti. İki haftalık süre zarfında herhangi bir entegrasyon anlaşması olmazsa Suriye ordusunun operasyonlarının kapsamını genişleterek ilerletmesi bekleniyor.

ABD'den sonra Rusya da güçlerini Haseke'den çekti (Takvim.com.tr)





RUSYA DA KAMIŞLI'DAN ÇEKİLDİ



Tüm bu yaşananların gölgesinde YPG işgali altındaki Haseke'de dikkat çeken bir hareketlilik kayıtlara geçti.



ABD'den sonra Rusya da bölgedeki askeri varlığını tahliye etti. PKK/SDG kontrolündeki Kamışlı Havalimanı'na Rus askeri kargo uçağı indi.