3 polisin şehit olduğu saldırıda şok detay: Sertab Erener konseri de hedefteydi

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen ve 3 polis memurunun şehit olduğu terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Saldırıyı gerçekleştiren E.B. (16) ile birlikte 7'si tutuklu 13 şüpheli, 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 261'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Geçen yıl 8 Eylül'de saat 09.00 sıralarında Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yüzü maskeli ve elinde pompalı tüfekle gelen E.B., nöbet kulübesine ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah sesleri üzerine merkezde görevli polislerin müdahalesiyle çatışma çıktı. Olayda 1'inci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ şehit olurken, saldırgan yaralı olarak yakalandı.