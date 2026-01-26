3 polisin şehit olduğu saldırıda şok detay: Sertab Erener konseri de hedefteydi
İzmir’de 3 polis memurunun şehit olduğu polis merkezi saldırısına ilişkin iddianame kabul edildi. DEAŞ bağlantılı olduğu belirtilen saldırgan E.B.’nin, polis merkezinin yanı sıra İzmir Fuarı’ndaki Sertab Erener konseri ve bir barı da hedefler arasında tuttuğu ortaya çıkarken, 7’si tutuklu 13 şüpheli hakkında 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261’er yıla kadar hapis cezası istendi.
İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen ve 3 polis memurunun şehit olduğu terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Saldırıyı gerçekleştiren E.B. (16) ile birlikte 7'si tutuklu 13 şüpheli, 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 261'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Geçen yıl 8 Eylül'de saat 09.00 sıralarında Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yüzü maskeli ve elinde pompalı tüfekle gelen E.B., nöbet kulübesine ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah sesleri üzerine merkezde görevli polislerin müdahalesiyle çatışma çıktı. Olayda 1'inci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ şehit olurken, saldırgan yaralı olarak yakalandı.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında saldırgan E.B.'nin yanı sıra babası Nuhver Bigül, İran uyruklu Khalegh Noorıborojerdi ile Suriye uyruklu olduğu belirtilen Mahmud Algatı, Cuma Tabbas, Fıras Seyıd Abdurrahman ve Muhammed Elhazzam tutuklandı. Saldırganın annesi A.B. ile T.Y., B.Y. ve F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca sonradan gözaltına alınan "Ebu Hanzala" kod adlı H.B. ile "Ebu Haris" kod adlı H.K. de adli kontrolle serbest kaldı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak 7'si tutuklu 13 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, E.B.'nin DEAŞ silahlı terör örgütünün ideolojisini benimsediği, örgüte katıldığı ve bu fikirleri çevresindeki kişilere aktardığı belirtildi. E.B.'nin bu süreçte okula gitmeyi reddettiği, silahlı eğitim aldığı ve örgütün amacına hizmet edecek şekilde terör saldırısı talimatı aldığı kaydedildi.
E.B. hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olma", 3 kez terör amaçlı kamu görevlisini öldürme, 4 kez terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs, 2 kez terör amaçlı kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs, "Terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", terör amaçlı mala zarar verme, kamu malına zarar verme, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından ceza talep edildi.
Diğer 12 şüpheli hakkında ise azmettirme suçlarından cezalandırılmaları istendi.
"ANNE VE BABA KOLAYLIK SAĞLAMIŞ"
İddianamede, E.B.'nin velayetinin anne ve babasında olduğu, bakım ve gözetim yükümlülüğü kapsamında ebeveynlerin garantör konumunda bulunduğu vurgulandı. Anne ve babanın sağladığı destek ve kolaylıklar sayesinde E.B.'nin DEAŞ ideolojisini benimsediği ve örgüte katıldığı ifade edildi.
10 GÜN KEŞİF YAPTIĞI BELİRLENDİ
İddianamede, saldırıdan önce E.B.'nin Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği çevresinde 10 gün boyunca gece saat 02.00–03.00 aralığında düzenli keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Anne ve babanın, işlenen suçlara asli ve manevi fail (azmettirici) olarak iştirak ettiklerine dair kanaat oluştuğu kaydedildi.
"TAĞUT" İFADESİ İDDİANAMEDE YER ALDI
E.B.'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni "tağut" olarak nitelendirdiği, DEAŞ ideolojisi doğrultusunda asker, polis, hâkim ve savcıları "kafir" olarak gördüğü ve öldürülmeleri gerektiğini düşündüğü iddianamede yer aldı. Kadın ve erkeklerin birlikte eğitim almasına karşı olduğu gerekçesiyle okula gitmeyi reddettiği de belirtildi.
EL BOMBASI VE "DOM DOM KURŞUNU" DETAYI
İddianamede, E.B.'nin terör saldırısında nasıl davranacağına ilişkin profesyonel eğitim aldığı, bomba yapımını öğrendiği ve anne-babasının yardımıyla el bombası hazırladığı ifade edildi. Ayrıca babası tarafından temin edilen av tüfeği için halk arasında "dom dom kurşunu" olarak bilinen çok sayıda fişeğin de saldırı amacıyla temin edildiği kaydedildi.
SERTAB ERENER KONSERİ HEDEFLER ARASINDAYDI
İddianamede, E.B.'nin Haziran 2025'ten itibaren İzmir Fuarı'nda düzenlenen Sertab Erener konseri, Balçova'daki bir bar ve Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ni hedef almayı planladığı, örgüt talimatı doğrultusunda diğer hedeflerden vazgeçerek polis merkezine saldırı kararı aldığı belirtildi.
Hazırlanan iddianame İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar, 9 Nisan 2026 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.