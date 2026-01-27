Altında kritik eşik! Gram altın 8 bine göz kırptı: İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftaya hızlı başladı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasada altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken yatırımcıların gözü gram altına çevrildi. 27 Ocak itibarıyla gram altın 7 bin TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürürken çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da yükseliş dikkat çekti. İşte güncel altın alış ve satış fiyatları…