Altında kritik eşik! Gram altın 8 bine göz kırptı: İşte canlı altın fiyatları
Birikimini altından yana kullananlar fiyat tablosunda güncel durumu merak ediyor. Ocak ayının son haftası itibarıyla gram altın 7.073 TL bandında çeyrek altın ise 11.947 TL'den alıcı buluyor. İşte 27 Ocak itibarıyla piyasadan canlı rakamlar.
Altın fiyatları yeni haftaya hızlı başladı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasada altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken yatırımcıların gözü gram altına çevrildi. 27 Ocak itibarıyla gram altın 7 bin TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürürken çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da yükseliş dikkat çekti. İşte güncel altın alış ve satış fiyatları…
Altın bugün ne kadar oldu?
27 Ocak Altın Fiyatları (Alış – Satış)
Gram Altın (TL):
Alış 7.073 TL – Satış 7.074 TL
Çeyrek Altın:
Alış 11.826 TL – Satış 11.946 TL
Yarım Altın:
Alış 23.653 TL – Satış 23.891 TL
Cumhuriyet Altını:
Alış 47.160 TL – Satış 47.600 TL
Tam Altın:
Alış 46.591 TL – Satış 47.504 TL
Ata Altın:
Alış 48.047 TL – Satış 49.252 TL
22 Ayar Bilezik (Gram):
Alış 6.633 TL – Satış 6.689 TL
Has Altın (Gram):
Alış 7.037 TL – Satış 7.037 TL