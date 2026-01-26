Suriye'de saha değişince Şam "3 tümeni" masadan çekti! Abdi hem şart koşup hem de tehdide kalktı | ABD PYD'yi fırçalayıp uyardı

Suriye'de kullanım süresi sona eren ve ABD tarafından rafa kaldıran terör örgütü YPG için kum saati doluyor.



Suriye ordusunun etkili operasyonlarıyla Fırat hattı terörden arındırıldı. YPG 44 saatlik bir zaman diliminde işgal altında tuttuğu toprakların büyük bir bölümünü kaybetti. Terör örgütü Ayn-el Arab (Kobani) ve Haseke'deki belli yerlerde sıkıştı kaldı.







BARZANİLER YPG'YE SİLAH GÖNDERİP ŞAM'I TEHDİT ETTİ



Bu süreçte Semelka Sınır Kapısı'ndan Barzaniler "insani yardım" adı altında YPG'ye silah sevkiyatı yaptı. Talabani peşmergelerinin YPG safında yer aldığı raporlanırken; IKBY yönetimi silah bırakan PKK'lıları Suriye'nin kuzeyine geçirdi.



Vatikan'da Papa'dan aman dilenen Mesud Barzani ise Şam'ı "asker göndeririz" şeklinde tehdit etmeye kalktı.



YPG saflarından çekilip Şam'a destek veren Arap aşiretlerini hedefe koyan Barzani, "Şu anda elimizde kalan Kürt bölgeleri için tüm çabamız, bu bölgelerin kalması ve korunması yönündedir. Kobani Kürdistani bir yerdir ve oraya el uzatılmamalıdır" Kobani için elimden ne geliyorsa yaparım. Eğer 2014 yılındaki gibi bir fırsatım olsaydı, şimdi Kobani'ye güç gönderirdim. Eğer Kürtlere saldırmak ve Kürtleri bölgeden yok etmek gibi bir plan varsa, o vakit hepimiz biriz"dedi.