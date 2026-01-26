Suriye'de saha değişince Şam "3 tümeni" masadan çekti! Abdi hem şart koşup hem de tehdide kalktı | ABD PYD'yi fırçalayıp uyardı
Suriye'de saha değişince şartlar da değişti. Şam "3 tugay" teklifini geri çekti, YPG'nin birlik ya da tümen olarak değil bireysel olarak entegre olması gerektiğini duyurdu. 15 günlük ateşkesle rehavete kapılan, sırtını Barzani ve Kandil'e yaslayan YPG elebaşı Abdi ise şart koşmaya kalktı. Abdi "Suriye ordusu Ayn-El Arab, Haseke ve Kamışlı'ya girmeyecek" dedi. Afrin, Resulayn ve Tel Abyad'ı isteyip "direniş" çağrısı yaptı. Öte yandan ABD, PYD'ye "Bundan sonra biz yokuz" mesajı verdi. Barrack, PYD elebaşı Yusuf'a tepki gösterip toplantıyı terk etti.
Suriye'de kullanım süresi sona eren ve ABD tarafından rafa kaldıran terör örgütü YPG için kum saati doluyor.
Suriye ordusunun etkili operasyonlarıyla Fırat hattı terörden arındırıldı. YPG 44 saatlik bir zaman diliminde işgal altında tuttuğu toprakların büyük bir bölümünü kaybetti. Terör örgütü Ayn-el Arab (Kobani) ve Haseke'deki belli yerlerde sıkıştı kaldı.
BARZANİLER YPG'YE SİLAH GÖNDERİP ŞAM'I TEHDİT ETTİ
Bu süreçte Semelka Sınır Kapısı'ndan Barzaniler "insani yardım" adı altında YPG'ye silah sevkiyatı yaptı. Talabani peşmergelerinin YPG safında yer aldığı raporlanırken; IKBY yönetimi silah bırakan PKK'lıları Suriye'nin kuzeyine geçirdi.
Vatikan'da Papa'dan aman dilenen Mesud Barzani ise Şam'ı "asker göndeririz" şeklinde tehdit etmeye kalktı.
YPG saflarından çekilip Şam'a destek veren Arap aşiretlerini hedefe koyan Barzani, "Şu anda elimizde kalan Kürt bölgeleri için tüm çabamız, bu bölgelerin kalması ve korunması yönündedir. Kobani Kürdistani bir yerdir ve oraya el uzatılmamalıdır" Kobani için elimden ne geliyorsa yaparım. Eğer 2014 yılındaki gibi bir fırsatım olsaydı, şimdi Kobani'ye güç gönderirdim. Eğer Kürtlere saldırmak ve Kürtleri bölgeden yok etmek gibi bir plan varsa, o vakit hepimiz biriz"dedi.
YPG'YE 15 GÜNLÜK MÜHLET
Kandil ve Barzanilerin kışkırtmasıyla silahı bırakıp entegre olmayan, açık açık İsrail'den Suriye'ye müdahale etmesi için destek bekleyen YPG'ye 15 günlük mühlet verildi.
İki haftalık süre zarfında herhangi bir entegrasyon anlaşması olmazsa Suriye ordusunun operasyonlarının kapsamını genişleterek ilerletmesi bekleniyor.
İki haftada Halep'ten Haseke'ye ağır kayıplar veren YPG ise "uzlaşmak" yerine ayak diremeyi seçti. Haseke'de toplanan PKK ve PJAK'lı teröristlerle tahkimat yapılıyor.
ABDİ HEM ŞART KOŞTU HEM DE TEHDİT ETMEYE KALKTI
Bu süreçte YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, entegrasyon zemininden uzak maksimalist taleplerle şart koşmaya kalktı.
Örgüt medyasına konuşan Abdi, Haseke'deki sözde özerk yönetim kurumlarının korunmasını ve YPG'li teröristlerin silahlarıyla beraber yerinde kalmasını istedi. Suriye ordusunun Ayn-El Arab, Haseke ve Kamışlı'ya sokmayacaklarını öne sürdü. Abdi, 15 günlük ateşkesin verdiği rehavetle Afrin, Resulayn ve Tel Abyad'ı bile istedi.
YPG'li teröristbaşı"Son savaşçımız kalana kadar da bu bölgeleri savunacağız" diyerek Şam'ı tehdit etmeye yeltendi.
SAHA DEĞİŞTİ, ŞAM ÇİZGİYİ ÇEKTİ: ÜÇ TUGAY ÖNERİSİ GERİ ÇEKİLDİ, BİREYSEL ENTEGRASYON OLACAK
Gelinen son nokta ve sahada değişen durumla Şam'dan dikkat çeken bir adım geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Müdürü Muhammed Ahmed, YPG'ye "Haseke, Deyrizor ve Rakka'da ortak komuta altında üç tugay kurulması" önerisini geri çektiklerini ilan etti.
Ahmed, "Yeni şartımız nettir: Silahlı unsurlar, birlik ya da tümen olarak değil, tek tek bireysel şekilde Suriye Arap Ordusu'na katılacak. Bağımsız bir askeri yapı kesinlikle olmayacak" dedi.
Şam çizdiği yeni çizgiyi YPG'ye de iletti. YPG'nin siyasi işlerinden sorumlu elebaşı İlham Ahmed, bu çizgiyi kabul etmeyeceklerini belirtip "Şam SDG'nin 3 tümen şeklinde katılımını kabul etmişti ama dış müdahaleyle bundan vazgeçildi" dedi.
BARRACK PYD'Yİ UYARIP TOPLANTIYI TERK ETTİ
YPG'nin tüm ayak diremelerine karşın ABD'den terör örgütüne yeni bir uyarı geldi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam'daki görüşmelerde PYD/YPG elebaşı Foza Yusuf'a "Amerikan askeri desteği sonsuza kadar sürmeyecek" dedi. YPG'nin Şam'a entegre olmasını telkin etti.
Washington merkezli New Lines Magazine'de yer alan habere göre; PYD'li Foza Yusuf'un entegrasyonu kabul etmemesi üzerine Barrack toplantıyı terk etti.
Barrack daha önce de YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i hem Erbil'de hem de Şam'daki entegrasyon toplantılarında azarlamıştı.
ENTEGRASYON YOKSA OPERASYON VAR
Gelinen son noktada YPG 15 günlük ateşkes sonrası entegrasyona tabi olmazsa bölgedeki operasyonların ilerleyerek devam etmesi ön görülüyor.