CHP ve YRP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler! Başkan Erdoğan 4 belediye başkanına rozeti taktı

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.

AK Parti MKYK öncesi rozet mesaisi!



Toplantının ardından Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı.





Başkan Erdoğan 4 belediye başkanına rozeti taktı (Takvim.com.tr)



Rozet takılan belediye başkanları şu şekilde:



Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın (Takvim.com.tr)



YRP'DEN AK PARTİ'YE TRANSFER



Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katıldı.