CHP ve YRP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler! Başkan Erdoğan 4 belediye başkanına rozeti taktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında CHP ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden 4 belediye başkanına rozeti taktı. Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül AK Parti saflarına katıldı.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.AK Parti MKYK öncesi rozet mesaisi!
Toplantının ardından Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı.
Rozet takılan belediye başkanları şu şekilde:
YRP'DEN AK PARTİ'YE TRANSFER
Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katıldı.
Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut
CHP'DEN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDILAR
Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut. Turgut, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılım sağladı.
Çorum Ortaköy Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül.
Öncül de CHP rozetini çıkarıp AK Parti rozeti takan isimler arasında yer aldı.