Kandil açık açık süreci dinamitliyor! PYD'li Aldar Halil'den "Rojova düşerse Güneydoğu düşer" tehdidi: "Bir 50 yıl daha kaybedecek Türkiye"
Suriye'de 15 gün mühlet verilen YPG/PYD "savaşa hazırlandığını" ilan ederek bir kez daha entegrasyon masasını devirdi. Ayn-El Arab ve Haseke'de sıkışıp kalan örgüt önce Kandil ve Barzanilerin desteğiyle Şam'ı tehdit etti sonra da Türkiye'deki süreci dinamitlemeye kalktı. PYD elebaşı Aldar Halil, "Savaş ilerlerse Türkiye de zarar görecek. Türkiye ilerleyemez, Kürt sorunu da çözülmez. Bir 50 yıl daha kaybedecek Türkiye" dedi. Halil, "Rojova düşerse Doğu ve Güney Doğu Anadolu düşer" sözleriyle ayaklanma çağrısı yaptı.
İki haftalık süre zarfında herhangi bir entegrasyon anlaşması olmazsa Suriye ordusunun operasyonlarının kapsamını genişleterek ilerletmesi bekleniyor.
"100 bin kişilik ordu" iddiası temelsiz çıkan SDG, Arap aşiretlerin saf değiştirmesiyle fiili olarak çöktü. Sahada bir başına kalan YPG'ye destek Barzanilerden ve Kandil'den geldi.
Barzaniler "insani yardım" adı altında YPG'ye silah sevkiyatı yaptı. Talabani peşmergelerinin YPG safında yer aldığı raporlanırken; IKBY yönetimi silah bırakan PKK'lıları Suriye'nin kuzeyine geçirdi. Vatikan'da Papa'dan aman dilenen Mesud Barzani ise Şam'ı "asker göndeririz" şeklinde tehdit etmeye kalktı.
PYD: SAVAŞA HAZIRLANIYORUZ
Ayn-El Arab ve Haseke'de sıkışıp kalan örgüt, entegre olup uzlaşmak yerine "savaşa hazırlanıyoruz" duyurusu yaptı.
PYD elebaşı Aldar Halil,"SDG, YPG, YPJ ve tüm Rojava halkı güçlü bir hazırlığa sahiptir. Her ne kadar ateşkese ve diyaloğa hazır olsalar da savaşa da hazırdırlar" açıklamasında bulundu.
PYD'DEN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE"YE KÜSTAH TEHDİT: 50 YIL DAHA KAYBEDECEKLER
Kandil ve Erbil'i arkasına alıp Şam'a "savaşırız" mesajı veren Halil, Türkiye'yi de küstah bir dille tehdit etmeye yeltendi.
PYD'li Halil, "Kuzey'deki süreci bozmak isteyenlerle buradaki süreç birbirine bağlıdır. Türkiye devleti şunu bilmeli: Savaş bu kadar ilerlerse siz de zarar görürsünüz. Türkiye ilerleyemez, Türkiye'de demokrasi kurulamaz. Türkiye'de Kürt sorunu da çözülmez. Bu o anlama geliyor ki bir 50 yıl daha kaybedecek Türkiye. Türkiye'ye çağrımız şudur: Türkiye, Suriye'de olumlu bir rol oynaması gerektiğini anlamalıdır" ifadelerini kullandı.
"ROJOVA" PROVOKASYONU VE AYAKLANMA ÇAĞRISI: ORASI DÜŞERSE GÜNEY DOĞU DA DÜŞER
PYD elebaşı "Rojova düşerse Doğu ve Güney Doğu Anadolu düşer" diyerek açık açık ayaklanma çağrısı yaptı.
Aldar Halil şu ifadeleri kullandı:
Halkımız şunu bilsin ki: Bize karşı bir savaş yürütülüyor. Öyle bir savaş ki bizi kendi stratejimizden uzaklaştırmak istiyorlar. Bizim bir stratejimiz var. Rojava'nın düşmesi demek Bakur'un, Başûr'un ve Rojhilat'ın düşmesi demek. Aynı zamanda Ortadoğu'daki demokrasi deneyiminin düşmesi demektir. Rojava'nın başarısı bu alanların başarısı demek.
KANDİL SÖYLETTİ
Aldar Halil'in Terörsüz Türkiye'yi hedef alan sözlerinin arkasındaki odak ise Kandil.
Halil, PKK'nın çatı yapılanması KCK'nın bir Meclis üyelerinden biri. Dolayısıyla bu tondaki bir tehdit, Kandil'in Terörsüz Türkiye sürecini bozma peşinde olduğunun en net göstergesi.
Kandil, PYD ve YPG'nin Suriye'deki gelişmeler üzerinden Terörsüz Türkiye sürecini dinamitlemesine Ankara müsaade etmeyecek.
Sürecin selamete ermesi için cerrah titizliğinde çalışmalar sürüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: KÜRT KARDEŞLERİM OYUNA GELMEMELİ
Başkan Erdoğan,"Terörün olmadığı, huzurun ve barışın egemen olduğu bir Suriye, Allah'ın izniyle hızla vücut bulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
"Türklerle, Araplarla Kürtler arasına kimse giremez" diyen Erdoğan,"Özellikle Türkiye'deki Kürt kardeşlerimin bu oyunlara gelmemesi gerektiğini, yapılan çağrıların, tahriklerin gerçek niyeti görerek suhuletle sağduyuyla basiretle ferasetle davranmaları gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Terör örgütü ayrıdır, benim Kürt kardeşlerim ayrıdır. Kimse ister burada ister orada olsun benim Kürt kardeşimin iradesini ipotek altına alamaz, Kürtler'in tek temsilcisiymiş gibi konuşamaz" şeklinde konuştu.
BAHÇELİ: YPG SURİYE'DEN SÖKÜLÜP ATILMALI
MHP lideri Devlet Bahçeli ise YPG'nin Suriye'den tamamen sökülüp atılması gerektiğini belirtti.
Bahçeli, "Ben çiftçi çocuğuyum. Bir tarlanın kenarında küçük bir alanında ayrık otu bırakırsanız; bakmışsınız bir süre sonra o ayrık otları bütün tarlayı sarmış. SDG/YPG Suriye'den tamamen sökülüp atılmalıdır" dedi.