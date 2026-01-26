Kandil açık açık süreci dinamitliyor! PYD'li Aldar Halil'den "Rojova düşerse Güneydoğu düşer" tehdidi: "Bir 50 yıl daha kaybedecek Türkiye"

PYD elebaşıdiyerek açık açık ayaklanma çağrısı yaptı.

Aldar Halil şu ifadeleri kullandı:



Halkımız şunu bilsin ki: Bize karşı bir savaş yürütülüyor. Öyle bir savaş ki bizi kendi stratejimizden uzaklaştırmak istiyorlar. Bizim bir stratejimiz var. Rojava'nın düşmesi demek Bakur'un, Başûr'un ve Rojhilat'ın düşmesi demek. Aynı zamanda Ortadoğu'daki demokrasi deneyiminin düşmesi demektir. Rojava'nın başarısı bu alanların başarısı demek.







KANDİL SÖYLETTİ



Aldar Halil'in Terörsüz Türkiye'yi hedef alan sözlerinin arkasındaki odak ise Kandil.









Halil, PKK'nın çatı yapılanması KCK'nın bir Meclis üyelerinden biri. Dolayısıyla bu tondaki bir tehdit, Kandil'in Terörsüz Türkiye sürecini bozma peşinde olduğunun en net göstergesi.