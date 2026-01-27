Emekliye 6 puanlık refah payı hesabı: Kim kaç lira maaş farkı alacak? SSK Bağ-Kur ödeme tablosu

PODCAST CANLI YAYIN

TBMM'de kabul edilen yasayla en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi. Düzenleme kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, ocak ayında 20 bin liranın altında yatırılan maaşlar için 3 bin 119 liraya kadar fark ödemesi yapılacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Emekliye 6 puan refah payı imkanı" başlıklı köşe yazısında yeni hesaplamaları paylaştı.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, köşesinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni düzenlemeyi kaleme aldı. Yılın ilk maaş artışıyla birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükselirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için fark ödemelerinin de yolu açıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN LİRA OLDU

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa ile en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarıldı.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayına kadar en az 20 bin lira maaş alacak.

Düzenlemeden yaklaşık 4 milyon 917 bin emekli yararlanacak.

Aynı yasayla birlikte 2026 yılı için asgari ücret işveren desteği de 1 Ocak'tan itibaren bin liradan bin 270 liraya yükseltildi.

ÖDEMELER TAKVİME GÖRE YAPILIYOR

SSK emeklilerinin ocak ayı maaş ödemeleri 17 Ocak itibarıyla başladı. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında alacak.

Ancak yeni taban aylık düzenlemesi, ödemelerin başladığı tarihe yetişmediği için bu ay emeklilere eski taban olan 16 bin 881 lira üzerinden ödeme yapıldı.

Bu kapsamda zamlı kök aylığı ve ek ödemelerinin toplamı 16 bin 881 liranın altında kalanlara bu tutar, üzerinde olanlara ise hesaplanan maaş yatırıldı.

FARKLAR SONRADAN HESAPLARA YATACAK

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu ay hesabına 20 bin liranın altında ödeme yapılan emeklilere fark ödemesi yapılacak.

Buna göre:

16 bin 881 lira alanlara 3 bin 119 lira,

17 bin lira alanlara 3 bin lira,

18 bin lira alanlara 2 bin lira,

19 bin lira alanlara ise bin lira fark yatırılacak.

Böylece taban aylık düzenlemesi kapsamındaki emekliler, maaşlarını 20 bin liraya tamamlayacak şekilde 3 bin 119 liraya varan fark ödemesi almış olacak.

Yeni düzenleme ile birlikte emeklilerin ocak ayı gelirleri netleşirken, gözler temmuz ayında yapılacak ikinci maaş artışına çevrildi.