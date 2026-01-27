Emekliye 6 puanlık refah payı hesabı: Kim kaç lira maaş farkı alacak? SSK Bağ-Kur ödeme tablosu
TBMM'de kabul edilen yasayla en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi. Düzenleme kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, ocak ayında 20 bin liranın altında yatırılan maaşlar için 3 bin 119 liraya kadar fark ödemesi yapılacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Emekliye 6 puan refah payı imkanı" başlıklı köşe yazısında yeni hesaplamaları paylaştı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: