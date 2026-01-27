Emekliye 6 puanlık refah payı hesabı: Kim kaç lira maaş farkı alacak? SSK Bağ-Kur ödeme tablosu

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, köşesinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni düzenlemeyi kaleme aldı. Yılın ilk maaş artışıyla birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükselirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için fark ödemelerinin de yolu açıldı.