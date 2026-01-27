AK Parti CHP'nin Levent'teki 87 milyar TL’lik imar vurgununu yargıya taşıdı!

İBB Meclisi AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Dursun, imara açılan yerin, İstanbul'un ve Türkiye'nin en yüksek maddi değere sahip arsalarından biri olduğunu, İBB iştirak şirketi İstanbul İmar AŞ'nin mülkiyetinde bulunduğunu belirtti. Bu yerle ilgili 2001, 2006 ve 2013 yıllarında plan çalışmaları yapıldığını dile getiren Dursun, CHP'nin geçmişte bu alanın "park" olması talebini yargıya ve TBMM gündemine taşıdığını, seçimleri kazanmaları durumunda burayı İstanbulluların kullanacağı yeşil alan olarak değerlendirmeyi vadettiklerini anımsattı.

CHP oylarıyla yeşil alan yeniden imara açıldı.

İMAMOĞLU VETO ETTİ

2019 yerel seçimleri sonucunda İBB Başkanlığı'nın CHP'ye geçtiğini, İBB Meclisi'ndeki çoğunluğun ise AK Parti'de olduğunu hatırlatan Dursun, "Bu dönemde biz bu arsayla ilgili sözlerini yerine getirmeleri için Meclis'te, 'Burası yeşil alan olsun' diye soru önergesi şeklinde gündeme madde eklettirerek kararımızı resmileştirdik. Ancak dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararımızı veto etti, Meclis'e tekrar gönderdi"ifadelerini kullandı.