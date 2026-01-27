Sosyal medya devleri hâkim karşısında! Gençlerin ruh sağlığı için jüriye ifade verecekler

ABD'de, sosyal medya şirketleri, TikTok, Meta ve YouTube, "bilerek bağımlılık yapıcı içerikler oluşturmak ve gençlerin ruh sağlığına zarar vermekle" ilgili iddialara karşı ilk defa mahkemede jürinin sorularını cevaplayacak. Sosyal medya şirketlerine, sahip oldukları platformlardaki içeriklerin, bir ailenin kızları üzerinde "kendine zarar verme ve intihar düşüncelerine yol açtığı" gerekçesiyle dava açıldı.

Sosyal medya devleri ilk kez hakim karşısında ifade verecekler. (Görsel Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) İLK KEZ İFADE VERECEKLER Yıllardır benzer şikayetlerin muhatabı olan şirketler, California'da açılan bu dava nedeniyle"ilk kez bir mahkemede jüri önünde bu iddialara karşı kendilerini savunmak" zorunda kalacak. Los Angeles kentinde görülecek davada, söz konusu platformun üst düzey yöneticileri de ilk defa tanık kürsüsüne çıkacak.