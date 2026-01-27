PODCAST CANLI YAYIN

Sosyal medya devleri hâkim karşısında! Gençlerin ruh sağlığı için jüriye ifade verecekler

TikTok, Meta, YouTube ve Snapchat, gençlere bilerek bağımlılık yapıcı içerikler sundukları iddiasıyla ABD’de ilk kez jüri önüne çıkıyor. Los Angeles’ta görülecek davanın, yüzlerce benzer dava için emsal olması ve teknoloji devlerini milyarlarca dolarlık tazminatla karşı karşıya bırakması bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sosyal medya devleri hâkim karşısında! Gençlerin ruh sağlığı için jüriye ifade verecekler

ABD'de, sosyal medya şirketleri, TikTok, Meta ve YouTube, "bilerek bağımlılık yapıcı içerikler oluşturmak ve gençlerin ruh sağlığına zarar vermekle" ilgili iddialara karşı ilk defa mahkemede jürinin sorularını cevaplayacak.

Sosyal medya şirketlerine, sahip oldukları platformlardaki içeriklerin, bir ailenin kızları üzerinde "kendine zarar verme ve intihar düşüncelerine yol açtığı" gerekçesiyle dava açıldı.

Sosyal medya devleri ilk kez hakim karşısında ifade verecekler. (Görsel Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

İLK KEZ İFADE VERECEKLER

Yıllardır benzer şikayetlerin muhatabı olan şirketler, California'da açılan bu dava nedeniyle"ilk kez bir mahkemede jüri önünde bu iddialara karşı kendilerini savunmak" zorunda kalacak. Los Angeles kentinde görülecek davada, söz konusu platformun üst düzey yöneticileri de ilk defa tanık kürsüsüne çıkacak.

Sosyal medya devleri gençlerin ruh sağlığı için jüriye ifade verecek (Görsel Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

GENÇLERİ BAĞIMLI YAPIYORLAR

Yarın ilk duruşması yapılacak davada, rakam belirtilmeksizin maddi tazminat talep edilirken, davanın TikTok, Meta ve YouTube ve Snapchat isimli platformlara karşı bugüne kadar yapılmış 1000'in üzerinde dava için de örnek teşkil etmesi bekleniyor. Dava dosyasında, sosyal medya platformlarının, risklerin bilinmesine rağmen "kasıtlı olarak gençlerde bağımlılık yapacak şekilde tasarlandıkları" iddiası yer alıyor.

Sosyal medya devleri gençlerin ruh sağlığı için jüriye ifade verecek (Görsel Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

ABD medyasına göre, bu teknoloji şirketleri, son zamanlarda sayısı artan benzer davalar için milyarlarca dolarlık tazminat ödemekle karşı karşıya bırakabilir. Söz konusu davaların muhatabı teknoloji firmalarının yöneticileri, bugüne kadar defalarca ABD Kongresi'nde ifadeye çağrılmış ve ebeveynlerden özür dilemek durumunda kalmıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler