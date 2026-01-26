Beşiktaş Eyüpspor deplasmanında 2 puan bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İkas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa'da oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına rağmen ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Maça hızlı başlayan Eyüpspor, 4. dakikada Metehan Altunbaş ile gole yaklaştı ancak kaleci Ersin Destanoğlu kritik bir kurtarışa imza attı. Beşiktaş, 6. dakikada kaleci Jankat Yılmaz'ın oyun kurarken yaptığı hatayı iyi değerlendirdi. Orkun Kökçü, uzak mesafeden attığı şık golle takımını öne geçirdi. Ev sahibi ekip 21. dakikada Umut Bozok ile gol sevinci yaşadı ancak VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılmasıyla skor değişmedi. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıya baskılı başlayan Eyüpspor, 57. dakikada Umut Bozok'un golüyle eşitliği sağladı. 65. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, Eyüpspor'u 2-1 öne geçirdi. Beşiktaş, 76. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle yeniden dengeyi kurdu. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş, deplasmandan 1 puanla dönerken, Eyüpspor da sahasında puanla yetindi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İkas Eyüpspor ile Beşiktaş berabere kaldı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır) MAÇTAN NOTLAR Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Kayserispor ile oynanan son maça göre 3 değişiklik yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahaya dizildi. Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile İstanbul'da oynanan ve 1-0 kazandıkları mücadeleye göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Gökhan Sazdağı'nı kulübeye çekerken Taylan Bulut'a ilk 11'de şans verdi. Sarı kart cezalısı Felix Uduokhai'nin yerine kart cezasını tamamlayan Tiago Djalo 11'e dönerken, takımdan ayrılacağı konuşulan Tammy Abraham'ın yerine ise Jota Silva formasına kavuştu. Abraham'ın yokluğunda El Bilal Toure, santrfor mevkisinde görevlendirildi.