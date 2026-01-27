Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha yakalandı!

İstanbul Güngören'de "yan bakma" bahanesiyle katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın anne ve babasına yönelik tehdit iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Evlat acısı çeken aileyi tehdit etmişlerdi! Bir gözaltı daha

Gelen tehdit mesajları (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)



ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 1995 doğumlu F.K. isimli şüphelinin 27 Ocak 2026 tarihinde Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

