Aslanların milli file bekçisi Uğurcan Ederson’u solladı

Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, son haftalarda eleştirilen Fenerbahçe’nin file bekçisi Ederson’u birçok istatistikte geride bıraktı

Giriş Tarihi :27 Ocak 2026
Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan 36 milyon Euro'ya transfer ettiği Uğurcan Çakır, performansıyla adeta parmak ısırtıyor. Milli kaleci, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de oynadığı maçlarda yaptığı kurtarışlarla dikkatleri çekiyor. Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'de son haftalarda kötü bir görüntü veren Brezilyalı kaleci Ederson'u birçok istatistikte geride bıraktı. Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan, maç başına 0.7 gol yerken bu rakam Ederson'da 0.9. Uğurcan, 2.6 ile yüzde 79 kurtarış yüzdesi yakalarken, Ederson 2.2 kurtarış ortalaması ile yüzde 70 oran tutturdu. Milli kaleci 6 maçta gol yemezken Ederson 5 maçta gol yemedi. Pas kalitesine bakıldığında ise 29.8'e karşı 18.2 ile Uğurcan önde. İsabetli uzun topta ise Uğurcan 7.4 ortalama ile oynuyor. Kanarya'nın kalecisi Ederson'da ise bu rakam 4.9.

EDERSON'UN EŞİ İSYAN ETTİ!

Ederson'un eşi Lais Moraes, Göztepe maçı sonrası gelen eleştirelere, "Sadece bir maç yüzünden hemen vazgeçmek, yargılamak ve hakaret etmek doğru değil" cevabını verdi.

