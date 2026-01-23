Noa Lang’ı bitiren Galatasaray Onyedika için de son düzlüğe girdi

Galatasaray transferde vites yükseltti. Devre arası transfer döneminin suskun takımlarından olan Galatasaray, orta saha ve kanat transferi için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir uğraştığı Noa Lang'ın transferini bitirdi. Hollandalı yıldızla bugün resmi sözleşme imzalanacak. Alınan bilgilere göre, Galatasaray bu transfer için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede ayrıca 30 milyon Euro da satın alma opsiyonu olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın Lang'ın maaşının yarısını ödeyeceği de bildirildi. Cimbom sezon sonuna kadar Lang'a 1.4 milyon Euro verecek. Galatasaray orta alan transferinde de gaza bastı. Yönetim, Club Brugge'da forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha Raphael Onyedika ile her konuda anlaşmaya vardı. Belçika ekibi ile de pazarlıklar devam ediyor. Cimbom, Brugge'a 14 milyon Euro'luk teklif yaptı. Belçika ekibi de 18 milyon Euro talep etti. Transferin 16 milyon Euro'ya tamamlanması bekleniyor.

