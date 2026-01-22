Davos’ta Grönland TACO! Trump geri adım attı mı? İsveç’ten uyarı
ABD Başkanı Donald Trump’ın haftalar süren tehditlerinin ardından Grönland için “gelecekteki bir anlaşma” çerçevesi sunması, “Trump Always Chickens Out” (TACO) tartışmasını yeniden alevlendirdi. Peki tehditlerden bir milyar dolarlık teklife uzanan bu sürecin arkasında ne var? Trump gerçekten geri adım mı attı yoksa daha büyük bir planı mı var?
Haftalardır Grönland'ı ele geçirme tehditlerinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, yarı özerk Danimarka toprağı üzerinde "hak, unvan ve mülkiyet" talebinden vazgeçerek yeni bir çerçeve sundu.
GÜNDEM GRÖNLAND "TACO"
Dünya basını Trump'ın tarihin en tutarsız olaylarından birini doruk noktasına taşıdığını yazarken "TACO" yeniden gündeme geldi. Peki Trump gerçekten geri adım mı attı?
TEHDİTTEN 1 MİLYAR DOLARLIK TEKLİFE
Trump Grönland'ı "güç kullanmadan" para ile satın almak istediğini söylüyor, yapay zeka ile hazırlanmış fotoğraflar paylaşarak Grönland'a bayrak dahi dikiyordu. Dünkü Davos zirvesinde ise beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Trump NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından Amerikan güvenliği için hayati önem taşıdığını iddia ettiği Kuzey Kutbu adasının kontrolüne ilişkin 'gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesi' konusunda mutabakata vardığını söyledi.
İngiliz Daily Mail'in ortaya çıkardığına göre Trump, Grönland (nüfusu 57.000) sakinlerine, Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmak için oy vermeleri halinde kişi başına 1 milyon dolar (750.000 sterlin veya 850.000 euro) teklif etmeyi düşünüyor.
TRUMP GERİ ADIM MI ATTI?
Peki Trump Grönland konusunda geri adım mı attı?
Trump'ın geri adım attığına ilişkin haberler artarken Trump TACO ise yeniden gündeme geldi. Trump'ın Beyaz Saray'da göreve döndüğü dönem ortaya çıkan TACO, yani"Trump always chickens out." "Trump her zaman geri adım atar" anlamına geliyor.
İSVEÇ "YARININ BAŞ AĞRISI" DEDİ
İsveç Başbakan Yardımcısı Ebba Busch, fırtınanın henüz dinmemiş olabileceği konusunda uyardı. Busch, CNN International'a konuştu ve "Bugünkü ilerleme, yarının baş ağrısı olabilir. Bu anlaşmanın gerçekte ne anlama geldiğini söylemek için henüz çok erken." dedi.
NEDİR BU TACO?
Bu terim, mayıs ayında Financial Times'da yayınlanan ve Trump'ın "Kurtuluş Günü" gümrük vergilerinden geri adım atmasına piyasanın verdiği tepkiyi inceleyen bir köşe yazısından geliyor. Gazeteci Andrew Prokop'un o zaman açıkladığı gibi, kısa süreli gümrük vergileri piyasayı krizin eşiğine getirdi ve Trump geri adım attı. TACO, Trump'ın piyasa düşüşlerini her zaman aynı şekilde ele aldığını öne sürüyor: "Hasar yeterince kötüleştiğinde, geri adım atacaktır."