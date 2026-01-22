Davos’ta Grönland TACO! Trump geri adım attı mı? İsveç’ten uyarı

Haftalardır Grönland'ı ele geçirme tehditlerinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump , yarı özerk Danimarka toprağı üzerinde "hak, unvan ve mülkiyet" talebinden vazgeçerek yeni bir çerçeve sundu.

Dünya basını Trump'ın tarihin en tutarsız olaylarından birini doruk noktasına taşıdığını yazarken "TACO" yeniden gündeme geldi. Peki Trump gerçekten geri adım mı attı?

Rutte ve Trump, AFP

TEHDİTTEN 1 MİLYAR DOLARLIK TEKLİFE

Trump Grönland'ı "güç kullanmadan" para ile satın almak istediğini söylüyor, yapay zeka ile hazırlanmış fotoğraflar paylaşarak Grönland'a bayrak dahi dikiyordu. Dünkü Davos zirvesinde ise beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Trump NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından Amerikan güvenliği için hayati önem taşıdığını iddia ettiği Kuzey Kutbu adasının kontrolüne ilişkin 'gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesi' konusunda mutabakata vardığını söyledi.

İngiliz Daily Mail'in ortaya çıkardığına göre Trump, Grönland (nüfusu 57.000) sakinlerine, Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmak için oy vermeleri halinde kişi başına 1 milyon dolar (750.000 sterlin veya 850.000 euro) teklif etmeyi düşünüyor.