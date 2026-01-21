Murat Arkın babası Cüneyt Arkın’ın o sözlerini unutamadı: “Beynime kazındı”
Survivor 2026’nın dikkat çeken ismi Murat Arkın, babası Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra bir gerçeği paylaştı. Ada konseyinde takım arkadaşı Serhan Onat’a içini döken Arkın, babasının setlerde yaşadığı korkunç bir kazadan yola çıkarak kendisine verdiği o öğüdü anlattı.
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler kadrosunda sergilediği performansla dikkat çeken Murat Arkın, ilkokul yıllarına dayanan bir anısıyla izleyicileri duygulandırdı. Kazandığı her oyun sonrası Cüneyt Arkın'ın ikonik hareketleriyle sevinen Arkın, başarısının sırrını babasından aldığı bir hayat dersine bağladı.
Sette Yaşanan Korkunç Kaza
Babasının film setlerinde sergilediği tehlikeli sahnelerin dışarıdan çok kolay göründüğünü belirten Murat Arkın, unutamadığı o günü şu sözlerle aktardı:"Babam bana çok güzel bir örnek vermişti. O kadar etkiledi ki beni. Ben bunu duyduğumda herhalde ilkokulda falandım. Aradan kaç yıl geçmiş artık unutmamışım. Bir gün film setindeydik. Peder tabii atlıyor, zıplıyor, havalarda uçuşuyor, ondan sonra ama onunda özelliği şu, o kadar kolay gösteriyor ki o hareketi herkes yapabilirmiş gibi"
Arkın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir tane set çalışanı geliyor diyor ki 'Onun yaptığı bir şey mi ben de yaparım' diyor. Çıkıyor tramboline, zıplıyor. Tam taklayı atlarken bir ikileme düşüyor. Atayım mı atmayayım mı? O ikileme düştüğünde de düşüyor ve boynunu kırıyor"
Ünlü isim"Ben hayatımın, belki de çocukken dinlediğim için o bana böyle bir şey oldu. Beynime iyice kazındı. Ne zaman ikilemde kalsam bu aklıma geliyor"ifadelerini kullandı.
Cüneyt Arkın'ın "Görünmeyen" Dünyası: Setlerdeki Tehlike
Yeşilçam'ın "Malkoçoğlu"su Cüneyt Arkın, kariyeri boyunca dublör kullanmaması ve en tehlikeli sahneleri kendi çekmesiyle biliniyordu. Oğlu Murat Arkın'ın Survivor'da anlattığı bu acı anı, aslında o dönemki film setlerinin ne kadar riskli olduğunu ve usta oyuncunun sergilediği ustalığın profesyonellik gerektirdiğini bir kez daha kanıtladı.
Cüneyt Arkın'ın sadece bir aktör değil, aynı zamanda disiplin ve kararlılık timsali olduğu, oğluna verdiği bu "ikileme düşme" dersiyle yıllar sonra yeniden gündeme geldi.
Fotoğraflar: Sosyal medya