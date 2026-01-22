Galatasaray Devler Ligi’nde aldığı 1 puanla ilk 24 için büyük avantaj elde etti

Cimbom Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. maçında evinde Atletico Madridle 1-1 berabere kaldı. Dk.4'te Ruggeri'nin ortasında Simeone yaptığı kafa vuruşuyla A.Madrid'i öne geçirdi: 0-1. 20'de Sallai'nin kale sahasına gönderdiği topta Llorente yaptığı ters dokunuşla topu kendi kalesine gönderdi: 1-1. 25'te Sörloth kontrolü iyi yapamayınca top Uğurcan'da kaldı. 45'te Yunus'un ortasında Barış Alper'in yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

2.YARI GOL SESİ ÇIKMADI

50'de Eren, Simeone'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'da yapılan inceleme sonrası oyun devam etti. 57'de Sörloth'un vuruşunda top dışarı gitti. 59'da Hancko'nun vuruşunda Abdülkerim gole izin vermedi. 90+4'te Sara çok önemli bir fırsattan yararlanamayınca maç 1-1 sona erdi.