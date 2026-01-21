SON DAKİKA
Galatasaraylı teknik adam Buruk soruları yanıtladı! "Oyuncularıma çok güveniyorum"

Atletico maçı öncesi iddialı konuşan Okan Buruk, “Nasıl bir stat, nasıl bir atmosfer, nasıl bir kulüp olduğumuzu gösterme günü. Hem ben hem oyuncularım hazır. Takımıma çok güveniyorum” dedi.

Giriş Tarihi :21 Ocak 2026
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kritik Atletico maçı öncesi soruları yanıtladı. Tecrübeli hoca, " İç sahada oynadığımız maçlar uzun yıllardır Galatasaray tarihine geçen maçlar olarak yer aldı, büyük bir şans. Maksimumuzu vererek kazanmak istiyoruz. Kritik bir maça çıkıyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum" dedi. Buruk, "Her zaman Galatasaray taraftarı oyuncularını yükseltmiştir. Yarın (bugün) nasıl bir stat, nasıl bir atmosfer, nasıl bir kulüp olduğumuzu gösterme günü. Hem ben hem oyuncularım hazır. Takımıma çok güveniyorum" şeklinde konuştu.

