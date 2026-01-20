Osimhen kupa dönüşü Galatasaray’da idmana çıktı

Orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. SkySports'ta yer alan haberde Sarı-Kırmızılı takımın Serie A ekibi Como'da forma giyen Lucas Da Cunha ile ilgilendiği öne sürüldü. Galatasaray'ın 24 yaşındaki Fransız orta saha için henüz teklif yapmadığı belirtilirken İtalyan ekibinin de oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Bu sezon 20 maçta 2 kez gol sevinci yaşayan Cunha'nın kontratı 2029 yılında sona erecek

TIMBER'İ MARSİLYA KAPTI

Marsilya'nın, Galatasaray'ın da orta saha transferi için listesinde yer alan isimlerinden biri olan Quinten Timber'in transferi için Feyenoord ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

G.SARAY'A RUMEN HAKEM

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak.

OSIMHEN İDMANA ÇIKTI

Ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Galatasaray'ın yıldız golcüsü dün İstanbul'a geldi. Osimhen, dün yapılan idmanda da takımla birlikte çalıştı.