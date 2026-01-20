PODCAST CANLI YAYIN
Osimhen kupa dönüşü Galatasaray'da idmana çıktı

Cimbom’un Como forması giyen 24 yaşındaki Fransız orta sahayı gündemine aldığı öne sürüdü.

Giriş Tarihi :20 Ocak 2026
Orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. SkySports'ta yer alan haberde Sarı-Kırmızılı takımın Serie A ekibi Como'da forma giyen Lucas Da Cunha ile ilgilendiği öne sürüldü. Galatasaray'ın 24 yaşındaki Fransız orta saha için henüz teklif yapmadığı belirtilirken İtalyan ekibinin de oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Bu sezon 20 maçta 2 kez gol sevinci yaşayan Cunha'nın kontratı 2029 yılında sona erecek

TIMBER'İ MARSİLYA KAPTI

Marsilya'nın, Galatasaray'ın da orta saha transferi için listesinde yer alan isimlerinden biri olan Quinten Timber'in transferi için Feyenoord ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

G.SARAY'A RUMEN HAKEM

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak.

OSIMHEN İDMANA ÇIKTI

Ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Galatasaray'ın yıldız golcüsü dün İstanbul'a geldi. Osimhen, dün yapılan idmanda da takımla birlikte çalıştı.

Başkan Erdoğan YPG’ye ve İsrail’e mesajı verdi: Suriye Suriyelilerindir... Terörün devri kapandı | Atlas Çağlayan’ın hesabı sorulacak
Ahmed Şara–Mazlum Abdi görüşmesi sonuçsuz kaldı iddiası
A.B.İ.
Suriye’de tokat yiyen ’CIA’sal şeytanlar devrede! Rubin’den hem Türkçe hem Kürtçe iç savaş tehdidi: PKK’ya silaha sarılın mesajı
Washington–Şam hattında kritik temas: Trump’tan terörle mücadeleye açık destek
YPG/SDG’den kaos planı: DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktı
Türk Telekom
90+5’te El Bilal Toure! Beşiktaş - Kayserispor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Suriye’de özerklik rüyası bitti: Örgüt köşeye sıkışınca PJAK sahneye çıktı
Taslak raporda uzlaşı! MHP’den Suriye vurgulu mesaj |Umut hakkı çıkışı: Süreç yasası var
Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı! Hem kanda hem idrarda kokain
D&R
Rabia Karaca çözüldü: İBB’nin parası Sarı Oda’da kumara gitti
Suriye’de harita değiştiren harekatın perde arkası! Süreç Başkan Erdoğan’ın talimatıyla yürüdü: SDG’nin elinden DEAŞ gardiyanlığı alındı
Fenerbahçe’de forvete sürpriz isim! 57 milyon euroluk yıldız
İstanbul’da kar yağdı trafik kilitlendi! İETT otobüsleri yine yolda kaldı
SSK ve Bağ-Kur emeklisine 3.119 TL zam farkı: En düşük maaş için gözler Genel Kurul oylamasında
Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları belli oluyor: 13.790 konut için asil-yedek hak sahipleri listesi
Suriye ordusu SDG’yi süpürdü! Türkiye sınırı temizlendi: Ateşkes imzalandı!
İstanbul’da kar ve fırtına etkisini artırıyor: Tipi uyarısı! Yağış hangi ilçelerde kuvvetlenecek?
