Başkan Erdoğan'ın 11 yıl önceki paylaşımı yeniden gündem oldu: "Bedeli ne olursa olsun müsaade etmeyeceğiz"

BAAS'A KARŞI SURİYE'YE TAM DESTEK Başkan Erdoğan, Suriye halkını yüzüstü bırakmadı, hiçbir zaman yaşananlara sırtına dönmedi. Baas rejiminin katliamlarından kaçan ve Türkiye'ye sığınan tüm Suriye vatandaşlarına kapılarını sonuna kadar açan Türkiye her koşulda Suriyeli vatandaşlara destek verdi.

Başkan Erdoğan'ın, Suriye'deki olaylar ile ilgili 11 sene önce Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı bir konuşma ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi.

Başkan Erdoğan ve Şara (AA)





ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ



Başkan Erdoğan 2015'in Haziran ayında yaptığı paylaşımda, "6-7-8 Ekim'de Türkiye'nin pek çok yerinde olaylar çıkaranlar, şimdi utanmadan Türkiye'yi ateşe verme gayretindeler. Türkiye'yi terör örgütüyle zikredenlere sesleniyorum: Bombalardan kaçanlara kucak açanlara terörist deme hakkını siz nereden ediniyorsunuz? Türkiye, insani yardım yaparken terör örgütleriyle yan yana gelmiyor. Hiç kimse bizi Esed'le ve diğer terör örgütleriyle yan yana gösteremez. Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Suriye ordusu, Sevra Petrol Sahası'nın kontrolünü sağladı. (AA)

ANLAŞMA İMZALANDI

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında yapılan anlaşmaya göre tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek.