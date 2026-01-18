Distaste'nin 5. kol ağı çöktü! Etki ajanı F.Gökberk Akbulut gözaltına alındı | TAKVİM dosyasını açtı | Sırada diğer "Muhbir"ler mi var?

Son günlerde sosyal medyada ırkçılığı temel edinen ve toplumun sinir uçlarıyla oynayan operasyon hesapları Türkiye'de 5. kol faaliyeti yürütüyor. Fahrettin Gökberk Akbulut'un yönettiği "Distaste" rumuzlu sayfa da bu hesaplardan biri. Distaste sistematik olarak "halkı kin ve düşmanlığa" tahrik eden paylaşımlarıyla ön planda.

Ekran görüntüsü (Sosyal medya) Distaste iç cephenin tahkim edildiği şu günlerde sistematik provokasyon ve dezenformasyon peşinde. Distaste vb. hesaplar, Türkiye ve Türkiye'nin çıkarlarına karşı operasyon çeken organize bir yapı haline geldi. BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sosyal medyada "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işleyen Distaste isimli sayfanın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı. DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU





KIYAS, DISTASTE, BURADA YAŞANDI...



Gözaltına alınan Distaste isimli sayfanın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut'un Kıyas ve Burada Yaşandı isimli provokatif hesapların da yöneticisi olduğu öğrenildi.







5. KOL APARATLARININ FOYASI ORTAYA ÇIKTI



Böylelikle sistematik olarak Türkiye ve Türkiye'nin çıkarlarına karşı operasyon çeken organize 5. kol aparatlarının foyası ortaya çıkmış oldu.







HEM MİLLİ İRADE DÜŞMANI HEM DE YERLİ ÜRETİM



Distaste, hem milli irade düşmanı hem de yerli üretim düşmanı.



TOGG'u karalayıp yerine bir Amerikan markasını yücelten Fahrettin Gökberk Akbulut, takipçilerine "Paran ülkede kalmasın, yandaşlar kazanmasın. Propaganda yiyen halk yolda 3-5 TOGG görürse gider AK Parti'ye oy verir" diyerek sermaye düşmanlığı da yapmıştı.







"DEVLETE SÖVDÜM" DEDİ... DEAŞ'LILARI AKLADI



Açık açık "Devlete sövdüm, vatanı aşağıladım" diyen 5. kol aparatı provokatör, Yalova'daki DEAŞ'lı teröristleri de "Terör estirme özgürlüğünü kullanmış" diyerek savunmuştu.









Fahrettin Gökberk Akbulut'un Burada Yaşandı ve Distaste hesaplarıyla organize paylaşımlar yaptığı görüldü.



TAKVİM DOSYASINI AÇTI



Bu bağlamda Takvim.com.tr, sosyal medyadaki hastalıklı ur Distaste'nin dosyasını açtı.



Skandal paylaşımları tek tek deşifre edip derledi.







İşte o rezil paylaşımlar:



- "Devlete hakaret ifade özgürlüğüdür"







- Ülkücü camiaya ve sağcı camiaya "köpekçiler" diye hakaret







- Türkiye'yi 3. sınıf Orta Doğu ülkesi olarak tanımalyıp hadsizce "Sirkiye" dedi.







- ABD'nin Maduro'yu kaçırması üzerinden provokasyon







- 15 Temmuz şehitleriyle dalga geçip "15 Temmuz çiğköfte bayramınız kutlu" olsun paylaşımında bulundu.









- Türk bayrağını lekeyen bir paylaşım yapıp "Orta Doğu cehenneminde bu bayrak sayesinde güvende mi hissediyorsunuz? Salaksınız" dedi.







- AK Parti seçmeni ve milli iradeye nefret kusru







- Başkan Erdoğan'a "diktatör hırsız" diye hakaret edip ailesine dil uzattı.









Dahası vatan hainliğini şu rezil paylaşımla açıklıyor:



- "Bir çift kadın memesine bu vatanı satmak gayet makul bir karar"





MUHBİR, BİRCAN, ETKİLİ HABER...



Distaste ve onunla bağlantılı 5. kol yapısının deşifre edilmesinin ardından gözler diğer etki ajanlarına çevrildi.



Yabancı devletlerin "muhbirliğini" yapan Muhbir, dezenformasyonun üretim merkezi Bircan Yıldırım ve FETÖ iltisaklı Etkili Haber bu hesaplardan sadece birkaçı.

