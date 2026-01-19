Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Aslanlar! Senegal - Fas: 1-0 | MAÇ SONUCU

Brahim Diaz penaltıyı kaçırdı (AFP) PENALTI KARARI SONRASI SAHADAN ÇEKİLDİLER 90+8. dakikada Fas lehine penaltı kararı çıktı. Kullanılan köşe vuruşunda Brahim Díaz'ın ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem VAR incelemesi yaptı ve beyaz noktayı gösterdi. Penaltı kararına yoğun itirazlarda bulunan Senegal'den Ismaila Sarr, Edouard Mendy ve El Hadji Malick Diouf, Fas'tan ise Anass Salah-Eddine sarı kart gördü. Penaltı kararının ardından Senegal Milli Takımı sahadan çekilme kararı aldı. Yapılan görüşmeler sonrasında Senegal yeniden sahaya dönerek karşılaşmaya devam etti.

Pape Gueye'nin gol vuruşu (AFP) GOL UZATMADA GELDİ Mücadelede iki takım da gol atamayınca kupanın sahibinin belirlenmesi için uzatmalara gidili. 90+4'te ceza sahası içinde topla buluşan Pape Gueye, sol ayağıyla enfes bir vuruş yaparak Senegal'i öne geçirmeyi başardı.

Yassine Bounou (AFP) İMKANSIZI KURTARDI Senegal uzatma dakikalarının ikinci yarısında çok net bir fırsat yakaladı. Yassine Bounou, ilk hamlede topu kurtarsa da sekmesine engel olamadı ancak rakibinin hamlesine yanıt veren Faslı eldiven, topun boş ağlara gitmesine engel oldu.

Senegal'in gol sevinci (AFP) SENEGAL İKİNCİ KEZ KAZANDI! Pape Gueye'nin golüyle mutlu sona ulaşan Senegal, tarihinde ikinci kez bu sevinci yaşadı. Aslanlar daha önce 2021 yılında kupayı kazanma başarısı göstermişti.