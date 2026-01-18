SON DAKİKA
Fenerbahçe Alanyaspor'a konuk olacak

Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında bugün saat 20.00’de Alanyaspor’a konuk olacak.

Giriş Tarihi :18 Ocak 2026
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler ligde oynadığı 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Turuncu-Yeşilliler ise 17 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 21 puan topladı. Ligin devre arasında Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Sarı-Lacivertliler, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

