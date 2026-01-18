Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu A.B.İ. dizinin başarısını anlattı: "Karakterler hayatın içinden"
Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi, ilk bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşerek güçlü bir başlangıca imza attı. Yayınlanır yayınlanmaz büyük ses getiren dizi, izleyicinin ilgisini kısa sürede topladı. Yapımda otoriter baba karakterine hayat veren Tarık Papuççuoğlu, dizinin yakaladığı başarının detaylarını A Para'da ekrana gelen Biz Bize programında anlattı. Günaydın yazarı İlker Gezici, A.B.İ.'nin etkileyici çıkışını köşesine taşıdı.
