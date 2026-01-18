PODCAST CANLI YAYIN

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu A.B.İ. dizinin başarısını anlattı: "Karakterler hayatın içinden"

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi, ilk bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşerek güçlü bir başlangıca imza attı. Yayınlanır yayınlanmaz büyük ses getiren dizi, izleyicinin ilgisini kısa sürede topladı. Yapımda otoriter baba karakterine hayat veren Tarık Papuççuoğlu, dizinin yakaladığı başarının detaylarını A Para'da ekrana gelen Biz Bize programında anlattı. Günaydın yazarı İlker Gezici, A.B.İ.'nin etkileyici çıkışını köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi:
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu A.B.İ. dizinin başarısını anlattı: "Karakterler hayatın içinden" - 1

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan "Biz Bize", bu hafta A.B.İ. dizisinin otoriter babası Tarık Papuççuoğlu'nu ağırladı. Programda konuşulan başlıklar ve dikkat çeken açıklamalar Günaydın yazarı İlker Gezici'nin köşesinde yer aldı.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu A.B.İ. dizinin başarısını anlattı: "Karakterler hayatın içinden" - 2

TARIK PAPUÇÇUOĞLU

🔴 Efes'in Sırrı filminde okul müdürünü oynuyorum. Zaten bir mafya babası bir de okul müdürü benim kaderim. Bu filmdeki müdür öğrencilerin eğitimine önem veren iyi bir müdür.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu A.B.İ. dizinin başarısını anlattı: "Karakterler hayatın içinden" - 3

🔴 Gençlerle çalışmak harika. Yeni neslin konsantrasyon sorunu var, dikkatleri çok çabuk dağılıyor. Ama bizim settekiler çok başarılıydılar. Dikkatle dinliyorlar, dinlediklerini hayata geçirebiliyorlar, disiplinliler. Yönetmenimiz Gökhan Tiryaki'nin de ciddi katkısı var. 30 kadar çocukla film çekmek o kadar zor ki, Gökhan sabırla işledi.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu A.B.İ. dizinin başarısını anlattı: "Karakterler hayatın içinden" - 4

🔴 A.B.İ. dizisi de zirvede başladı. Çok sevindirdi bizi. Teknoloji ve imkanlar nasıl geliştiyse seyircinin izlemesi de gelişti, algısı da değişti. Rol yapanı beğenmiyorlar, gerçekten o karakter gibi olanı beğeniyorlar.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu A.B.İ. dizinin başarısını anlattı: "Karakterler hayatın içinden" - 5

🔴Dizi maceralı başladı. Güzel mekânlarımız var. Cem Karcı yönetmenliğinde su gibi bir iş çekiyoruz. Ekip birbiriyle çok iyi anlaştı, oyuncular ve ekip arasında sıcaklık var. O da seyirciye geçiyor. Aile gibi olursanız seyirci hemen anlar. İkinci Bahar dizisindeki sıcaklık var burada. Bu ilişkilerin giderek daha da samimi hale geleceğini düşünüyorum.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu A.B.İ. dizinin başarısını anlattı: "Karakterler hayatın içinden" - 6

🔴 Senaryo geldiğinde henüz kadro oluşmamıştı. Kenan İmirzalıoğlu vardı bir onu biliyorduk. Sonradan Afra Hanım dahil oldu. Senaryoyu ilk okuduğumda etkilendim. Hikâye çok güzel. Tüm karakterlerin hikâyesi var ve önleri açık, bu çok önemli. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikâyesi, Eylem Canpolat gibi bir ismin de arasında olduğu senaryo grubu bu işi çok iyi ele almışlar.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu A.B.İ. dizinin başarısını anlattı: "Karakterler hayatın içinden" - 7

🔴 Hikayenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin İstanbul'da yaşayan temsilcileriyiz biz. Uzun yıllar önce İstanbul'a yerleşmişler ama geleneklerinden bağlarından kopmamışlar. Mesela baba gelmeden sofraya oturmuyorlar. Törelerine bağlı bir aile. Ama baba sütten çıkma ak kaşık bir adam değil. Serveti nasıl elde ettiğini göreceğiz.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu A.B.İ. dizinin başarısını anlattı: "Karakterler hayatın içinden" - 8

🔴Tahir Hancıoğlu gibi adamlar çok var. Doğan da ve Sinan da... İnsanlar etrafında gördüklerinin aynısını görüyor ekranda bu da inandırıcılığı artırıyor.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu A.B.İ. dizinin başarısını anlattı: "Karakterler hayatın içinden" - 9

🔴Liseden mezun olur olmaz iki idealim vardı. Önce akademiye girip mimarlık okuyacağım dedim. Sonra da hemen bir öğretmenle evlenip çocuk sahibi olacağım dedim. İki hayalim de gerçek oldu. 22 yaşında baba oldum. Kucağımda bebeğimle derslere gidiyordum. 10 yaşından beri hiç durmadım, hep çalıştım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana. Şimdi tek isteğim A.B.İ. dizisinin reytinglerinin artarak devam etmesi.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu A.B.İ. dizinin başarısını anlattı: "Karakterler hayatın içinden" - 10

KENAN, KENDİNİ İYİ YETİŞTİRMİŞ ANLAŞILMASI KOLAY BİR İNSAN

🔴 Kenan'la baba oğulu oynuyoruz. Kenan bir kere Galatasaraylı, oradan tamam. İlk defa çalışıyorum. Ama çok iyi aile kültürü almış kendini yetiştirmiş, son derece beyefendi, saygılı bir insan olduğunu duydum. Yakışıklı yetenekli ve başarılı bir oyuncu. Dolayısıyla anlaşılması kolay bir insan. Çok çabuk kolay anlaştık. Aynı şekilde Sinan (Tuzcu) ve Diren (Polatoğulları) de öyle...

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu A.B.İ. dizinin başarısını anlattı: "Karakterler hayatın içinden" - 11

🔴Afra'yı daha önce izlememiştim. İlk açıklandığında biliyorsunuz yaş farkıyla ilgili çok spekülasyon yapıldı. Ben o yorumlara hiç inanmadım açıkçası. Görmek lazım dedim. Hakikaten hiç söylenen gibi olmadığını gördüm. 40 yıldır Kenan'la karşılıklı oynuyormuş gibi, son derece profesyonel ve başarılı bir iş çıkardı ortaya. Tebrik ediyorum kendisini.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu A.B.İ. dizinin başarısını anlattı: "Karakterler hayatın içinden" - 12