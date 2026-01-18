PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ Erzincan kura sonuçları belli oluyor: 1.760 konut asil-yedek hak sahipleri listesi

Erzincan'da TOKİ'ye başvuran binlerce vatandaşın merakla beklediği kura çekimi bugün yapılıyor. 18 Ocak 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle 1.760 sosyal konutun hak sahipleri netleşecek. Sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TOKİ Erzincan kura sonuçları belli oluyor: 1.760 konut asil-yedek hak sahipleri listesi - 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Erzincan'da inşa edilecek konutlar için beklenen gün geldi. Kent genelinde yapılacak 1.760 sosyal konutun hak sahipleri bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

TOKİ Erzincan kura sonuçları belli oluyor: 1.760 konut asil-yedek hak sahipleri listesi - 2

Noter gözetiminde yapılacak çekiliş öncesinde başvuru yapan binlerce vatandaş, kura saatini ve sonuçların ilan edileceği anı yakından takip ediyor. Çekilişin ardından asil ve yedek hak sahipleri kamuoyuyla paylaşılacak.

Çekiliş saat 11.00'de başlayacak.

Yer: Erzincan Müftülüğü Konferans salonu

TOKİ Erzincan kura sonuçları belli oluyor: 1.760 konut asil-yedek hak sahipleri listesi - 3

CANLI İZLEME EKRANI

TOKİ Erzincan kura sonuçları belli oluyor: 1.760 konut asil-yedek hak sahipleri listesi - 4

Kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahipleri, sonuçlara iki resmi kanal üzerinden ulaşabilecek.

Vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ile e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.

Yayımlanacak listelerde asil ve yedek isimler ayrı ayrı yer alacak.

TOKİ Erzincan kura sonuçları belli oluyor: 1.760 konut asil-yedek hak sahipleri listesi - 5

ERZİNCAN İLÇE İLÇE KONUT SAYISI

SIRA NOİLİİLÇEPROJE ADIKONUT SAYISIBANKAKURA TARİHİ VE SAATİKURA YERİ
1ERZİNCANMERKEZERZİNCAN MERKEZ 800/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ800HALK BANKASI18.01.2026 11:00MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
2ERZİNCANÇAYIRLIERZİNCAN ÇAYIRLI 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ47ZİRAAT BANKASI18.01.2026 11:00MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
3ERZİNCANİLİÇERZİNCAN İLİÇ 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ120ZİRAAT BANKASI18.01.2026 11:00MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
4ERZİNCANKEMAHERZİNCAN KEMAH 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ40ZİRAAT BANKASI18.01.2026 11:00MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
5ERZİNCANKEMALİYEERZİNCAN KEMALİYE 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ50ZİRAAT BANKASI18.01.2026 11:00MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
6ERZİNCANOTLUKBELİERZİNCAN OTLUKBELİ 90/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ90ZİRAAT BANKASI18.01.2026 11:00MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
7ERZİNCANREFAHİYEERZİNCAN REFAHİYE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200HALK BANKASI18.01.2026 11:00MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
8ERZİNCANTERCANERZİNCAN TERCAN 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ250ZİRAAT BANKASI18.01.2026 11:00MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
9ERZİNCANTERCANERZİNCAN TERCAN KARGIN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100ZİRAAT BANKASI18.01.2026 11:00MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
10ERZİNCANTERCANERZİNCAN TERCAN MERCAN 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ63ZİRAAT BANKASI18.01.2026 11:00MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
TOKİ Erzincan kura sonuçları belli oluyor: 1.760 konut asil-yedek hak sahipleri listesi - 6

Yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak.

TOKİ Erzincan kura sonuçları belli oluyor: 1.760 konut asil-yedek hak sahipleri listesi - 7

Proje kapsamında üretilecek konutların dağılımı da netleşti. Konutların yüzde 40'ını 80 metrekarelik 2+1, yüzde 30'unu 65 metrekarelik 2+1, kalan bölümünü ise 55 metrekarelik 1+1 daireler oluşturacak.

TOKİ Erzincan kura sonuçları belli oluyor: 1.760 konut asil-yedek hak sahipleri listesi - 8

Anadolu illeri için satış fiyatları ve taksitler

Anadolu genelinde geçerli olacak satış fiyatlarına göre;

1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira,

65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin lira,

80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

TOKİ Erzincan kura sonuçları belli oluyor: 1.760 konut asil-yedek hak sahipleri listesi - 9

Aylık taksit tutarları ise;

1+1 konutlar için 6 bin 750 lira,

65 metrekarelik 2+1 konutlar için 8 bin 250 lira,

80 metrekarelik 2+1 konutlar için 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

TOKİ Erzincan kura sonuçları belli oluyor: 1.760 konut asil-yedek hak sahipleri listesi - 10

Teslimatlar Mart 2027'de başlayacak

TOKİ tarafından yapılan planlamaya göre, Erzincan'daki sosyal konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

TOKİ Erzincan kura sonuçları belli oluyor: 1.760 konut asil-yedek hak sahipleri listesi - 11

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri, sözleşme ve teslim süreciyle ilgili detayları TOKİ'nin resmi duyurularından takip edebilecek.