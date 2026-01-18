TOKİ Erzincan kura sonuçları belli oluyor: 1.760 konut asil-yedek hak sahipleri listesi

ERZİNCAN İLÇE İLÇE KONUT SAYISI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ VE SAATİ
|KURA YERİ
|1
|ERZİNCAN
|MERKEZ
|ERZİNCAN MERKEZ 800/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|800
|HALK BANKASI
|18.01.2026 11:00
|MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
|2
|ERZİNCAN
|ÇAYIRLI
|ERZİNCAN ÇAYIRLI 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|47
|ZİRAAT BANKASI
|18.01.2026 11:00
|MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
|3
|ERZİNCAN
|İLİÇ
|ERZİNCAN İLİÇ 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|120
|ZİRAAT BANKASI
|18.01.2026 11:00
|MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
|4
|ERZİNCAN
|KEMAH
|ERZİNCAN KEMAH 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|40
|ZİRAAT BANKASI
|18.01.2026 11:00
|MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
|5
|ERZİNCAN
|KEMALİYE
|ERZİNCAN KEMALİYE 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|18.01.2026 11:00
|MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
|6
|ERZİNCAN
|OTLUKBELİ
|ERZİNCAN OTLUKBELİ 90/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|90
|ZİRAAT BANKASI
|18.01.2026 11:00
|MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
|7
|ERZİNCAN
|REFAHİYE
|ERZİNCAN REFAHİYE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI
|18.01.2026 11:00
|MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
|8
|ERZİNCAN
|TERCAN
|ERZİNCAN TERCAN 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|ZİRAAT BANKASI
|18.01.2026 11:00
|MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
|9
|ERZİNCAN
|TERCAN
|ERZİNCAN TERCAN KARGIN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|18.01.2026 11:00
|MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU
|10
|ERZİNCAN
|TERCAN
|ERZİNCAN TERCAN MERCAN 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|18.01.2026 11:00
|MÜFTÜLÜK KONFERANS SALONU