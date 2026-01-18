Atalanta'dan Galatasaray'a 3 yıldız! 4 transfer için geri sayım
Süper Kupa'yı kaybettikten sonra ligde de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da transfer tepkisi yükseldi. Sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için atağa kalktı. Hedefte İspanya'dan David Alaba'nın yanı sıra Atalanta'nın 3 yıldızı Ademola Lookman, Ederson ve Lazar Samardžić var. İşte son dakika Galatasaray haberleri...
Galatasaray 2 Ocak'tan bu yana sessiz olduğu transfer döneminde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda hareket ederken lig başta olmak üzere tüm kulvarlarda başarılı olmak için dünya yıldızlarına imza attırmak isteniyor.
RAMS PARK'TA AĞIR KAYIP
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, gol perdesi ikinci yarıda açıldı. Konuk ekip Gaziantep FK, 73. dakikada Mohamed Bayo'nun kaydettiği golle öne geçti.
Bu gole kısa sürede yanıt veren sarı-kırmızılılar, 84. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 43'e, Gaziantep FK ise 24'e yükseltti.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise Konyaspor'u sahasında ağırlayacak.
MAÇ SONU DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Okan Buruk maçın ardından kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Rakibin savunma kurgusuna dikkat çeken Buruk, "Gaziantep 5-3-2 ile çok katı savundu. Öndeki santrforları bile savunmaya geldi. Bu tip blokları kaliteli ayaklar ve erken golle açmanız gerekir. İlk yarıda yüzde 72-73 topa sahip olduk, rakibi yarı sahamızdan çıkarmadık ama üretebilirdik," dedi.
"SON BÖLGEDE SAYIMIZ AZ KALDI"
Üretimde yaşanan aksaklıklara vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Ceza sahası çevresine geldiğimizde oyuncu sayımız yetersizdi. İkinci yarı bunu artırdık ama yine zorlandık. Geçişlerde kaptırdığımız bir topta, talihsiz bir sekans sonrası gol yedik. Icardi'nin net pozisyonları, Sane'nin bir-iki kontrolle karşı karşıya kalabileceği anlar vardı. Bizim gibi hücum gücü yüksek bir takım için pozisyon sayımız yetersizdi," ifadelerini kullandı.
"HAKEMLER OYUNUN DURMASINI SEVİYOR"
Buruk oyunun çok sık durmasına da değindi: "Maç çok durdu, oynanmadı. Topun oyunda kalma süresi düşüktük. Rakipte sakatlanmalar başladı ikinci yarıda. Hakemler de oyunun durmasını seviyor. Sevgili MHK başkanımız da destekliyor, oyunu durdurun diyor herhalde. Bir FIFA hakemi oyun durdurma üzerineydi. Ancak bu sonucun nedeni hakem değil. Gerekenleri yapamadık. Oyun durunca gol atamamak stres yaratıyor ve yanlış kararlar geliyor"
"LİDERİZ, KAFAMIZI KALDIRACAĞIZ"
Takımın mental durumu ve fikstüre ilişkin mesajlar veren Buruk, "Lideriz. Dört gün sonra final niteliğinde bir Şampiyonlar Ligi maçımız var. Bugünün iyi yanı sakatlık olmaması. Soğukta bizi destekleyen taraftarımızı mutlu edememek üzücü; onlara borçlandık. Daha iyi olmak zorundayız," şeklinde konuştu.
"EKSİKLER DÖNÜNCE DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Eksik oyuncuların dönüşüyle performansın yükseleceğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Milli takımda olanlar, cezalılar var. Döndüklerinde rekabet artacak, bu da herkesi yukarı çekecek. Çarşamba günü taraftarımızı sevindireceğiz," sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Karşılaşma sonrası açıklamalarını sürdüren Okan Buruk, yaşanan puan kaybının kendilerini de derinden etkilediğini belirterek,
"Her şeyin farkındayız, ben de farkındayım. Taraftarımızı üzdüğümüzde en çok üzülen biziz" dedi.
YOĞUN FİKSTÜR VE KRİTİK HAFTA
Önlerinde son derece kritik bir hafta olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, transferlerin bir an önce sonuçlanması için yoğun mesai harcadıklarını söyledi:
"Bu hafta çok önemli. Şampiyonlar Ligi maçı var, Karagümrük maçı var, ardından Manchester City maçı var. Transferleri en hızlı şekilde yetiştirmek istiyoruz. Ben maç izlerken aynı anda oyuncu da izliyorum. Çok çaba sarf ediyoruz. Alacağız, bunu net söylüyorum ama bazen süreç uzuyor."
Buruk, özellikle formda oyuncular konusunda şanssızlık yaşadıklarını da dile getirdi:
"Bir oyuncu iyi oynadığında, takımı vermekten vazgeçebiliyor. Bu da süreci zorlaştırıyor."
"SÜRECİ BAŞKANLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"
Transfer çalışmalarının hızlanacağını belirten Buruk, yarın kulüp yönetimiyle kritik bir toplantı yapılacağını da sözlerine ekledi:
"Yarın başkanımızla daha geniş ve yoğun bir toplantı yapacağız. Süreci birlikte yöneteceğiz."
"BU İNİŞ VE ÇIKIŞLAR HER TAKIMDA OLABİLİR"
Buruk, teknik direktör olarak Galatasaray'a imza attığı ilk güne göre daha fazla motivasyona sahip olduğunu söyledi.
Hem kendisinin hem de oyuncularının motivasyon kaybı olup olmadığının sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Motivasyon olarak ilk günden daha fazlası var. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak için çok önemli maça çıkacağız. Bu iniş ve çıkışlar her takımda olabilir. Bundan önceki senelerde de yaşadık. Bu rüzgarlar gelir geçer. Önemli olan benim ve oyuncularımın ne istediği. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Sakatlıklar, cezalar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle eksik kaldığımız dönemler oldu. Geçirdiğimiz transfer dönemi herkesi etkiliyor. Torreira ile ilgili bile birçok şey çıktı. Ondan bize bir şey gelmedi. Gayet mutlu. Onun dışında bir şey görmüyoruz. Hatta sakatlığı olmasına rağmen Fethiye'ye gelerek takımı destekledi." dedi.
"TARAFTARIMIZA YÜZDE 100 HAK VERİYORUZ"
Okan Buruk, transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak taraftarın eleştirilerine hak verdiğini söyledi.
Transfer dönemlerinin zor olduğunu aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Taraftarımıza yüzde 100 hak veriyoruz. Biraz önce başkanımız da soyunma odasına geldi. Hem bize hem de oyuncularımıza moral verdi. Taraftarımız her zaman haklı. Onların istekleri ve bu isteklere cevap vermek çok önemli. Bunun için çok çalışıyoruz. Bazen çok fazla mükemmelliyetçi davrandığımız yerler de oluyor. Transfer döneminde hep en iyisini almak istiyoruz. Bazen kulübü veriyor, oyuncu gelmek istemiyor. Bazen oyuncu gelmek istese de kulübü vermiyor. Zor bir süreç ama transfer ihtiyacımız olduğunu net biliyoruz. Bunun için de önemli çaba sarf ediyoruz. Yarın bir araya gelerek daha hızlı yol alacağız. Soru işaretlerini ortadan kaldırmak, sadece sahaya odaklanmak için bu süreci en hızlı şekilde bitirmek istiyoruz. Onun dışında hiçbir motivasyon eksikliğimiz yok." ifadelerini kullandı.
Transferi en çok kendisinin ve yöneticilerin istediğini aktaran Buruk, "Üzerimizde baskı oluyor, eleştiri alıyorsunuz. Saha içine odaklanamıyorsunuz. Beni, başkanımızı ve yönetim kurulumuzu yoran bir dönem. Bir an önce imzaların atılmasını en çok biz isteriz. Ancak en iyisini ararken süre geçiyor. Devre arası transferi çok zor. Kimse iyi oyuncusunu vermek istemiyor. Ben de iyi oyuncumu bırakmam. Çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede bitirmek istiyoruz. Taraftarımız söylemlerinde haklı. Bunu biliyoruz. Bir an önce transferi bitirip rahatlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"KOMİK VE SAÇMA ŞEYLER GÖRÜYORUZ"
Okan Buruk, sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımları, "Komik ve saçma" olarak nitelendirdi.
İstanbul'da bir manavdan çıkarken çekilen görüntüsü üzerinden yapılan paylaşımların hatırlatılması üzerine Buruk, şunları söyledi:
"Komik ve saçma şeyler görüyoruz. Evimin 500 metre ilerisindeki manava gidişim gündem yapıldı. Manavdan yaptığım alışverişin dekontunu da çıkardım. O dönem nektar zamanıydı. Hünnap, avokado ve mango almışım. Bir meyveyi de yedim. Sokağa, yere bir şey atmamak benim için çok önemli. Kalan parçayı cebime koydum. Komik şeyler görüyorum. Poşetleri arabama göndermiştim. Saçma sapan şeyler, belaltı vurmalar oluyor. Bunlara gülüp geçiyorum. Hiçbir şekilde kafama takmıyorum. Sadece işime ve takımıma odaklanıyorum."
"LİDERLİKLERİ VE KARAKTERLERİYLE BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"
Buruk, sezon başında takımdan ayrılan Fernando Muslera ve Dries Mertens'in eksikliğini hissettiklerini belirtti.
Tecrübeli teknik adam, iki futbolcunun da takımın liderlerinden olduğunu vurgulayarak "Muslera ve Mertens, sadece oyunculıkları değil liderlikleri ve karanterleriyle bizim için önemliydi. Bu tip oyuncuların yokluğunu her zaman hissedersiniz. Onlar ayrıldı ama diğer oyuncularımın iyi niyetinden memnunum. Özellikle Türk oyuncuların soyunma odasındaki varlığı, enerjileri çok önemli. Her zaman bir süreçten geçiyorsunuz. Bunları rahat bir şekilde geçmek için onlara ihtiyaç duyabilirdik. Ancak onların olmadığı yerde diğer oyuncularla bunu kapatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
"SEZONA DAHA FAZLA OYUNCUYLA BAŞLAYABİLİRDİK"
Sezon başında 5 önemli transfer yaptıklarını hatırlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yazın 5 önemli, doğrudan katkı sağlayacak, soru işaretinin olmadığı elit oyuncu aldık. Burada bir bütçe harcadık. Harcama limitleri var. Sadece Osimhen'e 75 milyon avro verildi. Teknik adamlar hep transfer ister ama bütçeler var. Kulüplere ve oyunculara para ödemek lazım. Maaş yükü çok yükseliyor. İçerideki ödeme planının doğru şekilde gitmesi için kısıtlı kadrolarla yola çıkmanız lazım. Aslında kasım arasından sonra yaşadığımız sakatlıklar, iki oyuncumuzun ceza almasıyla çok eksikdik. Bu dönemde de kadro yapılanması sorgulandı. Sezona daha fazla oyuncuyla başlayabilirdik ama bu sıkıntıyı kasımda yaşadık. Sezon başına dönsek 'keşke' diyebileceğimiz yerler var ama bunu hesap edemiyorsunuz. Bu istememekle veya 'elimde az oyuncu olsun rahat edeyim' diye düşünmekle ilgili değil. Her mevkide oynayan ve bekleyenin olduğu bir dönem vardı. Her şey iyi olduğunda bunu düşünmedik ama şanssız dönemde de 'daha fazla oyuncu olsa' diye düşündük. Bu konuda eleştiri de aldık. Hepsi haklı. Kendi adıma bir şeyler çıkartıyorum. Bunu tekrar yaşamamak için bu hafta bizim açımızdan kritik olacak. En kısa zamanda takviyeleri yapacağız."
Okan Buruk, "Rotasyon için transferde geciktiniz mi? şeklindeki soru üzerine, "İkisi 23 yaş altında olmak üzere 4 yabancı oyuncu kontenjanımız var. Yolları ayırmaya karar verdiğiniz Yusuf Demir'i kupa maçında ilk 11 oynatmam da eleştirildi. Oyuncularla devam ermeme kararı alsanız da sizin oyuncunuz. Kullanmaya devam etmeniz gerek. Sonrasında satar veya kiralarsınız. Yusuf ile ilgili süreç devam ediyor. Alacağımız oyuncular da Galatasaray'a yakışır olmalı. Çok fazla görüşme yapılıyor. Konuşmalarımız ve hazırlıklarımız var. En kısa sürede bitirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli çalıştırıcı, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
"TÜRKİYE'YE OYUNCU GETİRMEK KOLAY DEĞİL"
"Kış transfer dönemi, oyuncuları takımlarından çıkarabilmek kolay olmuyor. Bazen oyuncular istiyor takımları bırakmıyor, bazen takım olumlu oluyor oyuncu bakmıyor. Türkiye Ligi'ne oyuncu getirmek kolay değil. Bazen genç oyuncularda bunu yaşıyoruz. İkna etmek süreç alıyor. Bu süreç içerisinde birçok oyuncuya yöneliyorsunuz. Opsiyonlar üstünden gidiyorsunuz. Hepsi olacak değil. Bizim dışımızda çok fazla isim çıkıyor, bizim ilgilenmediğimiz, görüşmediğimiz isimler de çıkıyor. Bu da ister istemez kafa karışıklığı oluyor. Bu profil mi, bu profil mi diye kafa karışıklığı oluyor."
"EN HIZLI ŞEKİLDE TRANSFERLERİ YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"
"Bu hafta önemli bir hafta. Şampiyonlar Ligi maçı, Karagümrük maçı, Manchester City maçı... En hızlı şekilde transferleri yetiştirmek istiyoruz. Ben de bir yandan maçları seyrederken bir yandan oyuncu seyrediyorum. Çok çaba sarf ediyoruz. Alacağız, bunu hep söylüyorum, alacağız. Bazen süreç oluyor. Olumlu sinyal alıyorsunuz oyuncudan ama o hafta maçta oynamış, iyi oynamış, sonra almanız zorlaşıyor. Böyle şanssızlıklar da oluyor. İyi oynayan oyuncuyu takımı verme niyetindeyse bile vermiyor. Tekrar başkanımızla bir araya geleceğiz yarın, daha yoğun daha geniş bir toplantı yapacağız ve süreci yöneteceğiz."
OSIMHEN SÖZLERİ
Buruk, Osimhen ile maç günü bir görüşme yaptığını belirterek, oyuncunun sağlık durumuna dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Osimhen ile konuştuk. Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Bugün üçüncülük maçında oynamayacağını, çok ihtiyaç olduğunda kullanabileceğini söylemişti. Pazartesi antrenmanda bizimle olacak."
GALATASARAY'DAN ALABA ATAĞI
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek tüm kulvarlarda iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, Real Madrid'in yıldızına kanca attı. Avusturyalı David Alaba listenin en üst sıralarında yer alıyor.
İSPANYOLLAR YAZDI
İspanya basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Real Madrid ile yollarını ayırmaya hazırlanan David Alaba ile yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların, Avusturyalı savunmacı için ilk temasları kurduğu öne sürüldü.
La Liga deviyle sözleşmesinin bitmesine kısa süre kalan 33 yaşındaki stoperin, sezon sonunda serbest kalması bekleniyor. Galatasaray yönetiminin bu durumu fırsata çevirmek istediği ifade ediliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
David Alaba, bu sezon Real Madrid formasıyla 7 resmi maçta görev aldı ve toplam 185 dakika sahada kaldı. Tecrübeli savunmacı bu süreçte gol ya da asist katkısı üretemedi.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Alaba'nın, Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Çok yönlü yapısıyla hem stoper hem de sol bekte görev alabilen tecrübeli futbolcu, Avrupa kulüplerinin de radarında bulunuyor.
ATALANTA'DAN 3 YILDIZ RADARDA
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Ademola Lookman için girişimlerini sürdürürken, Atalanta'dan iki yıldız isim için daha devreye girdi.
TARAFTAR TEPKİSİ SONRASI HAREKETLİLİK ARTTI
2 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde henüz takviye yapmaması nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Galatasaray'da, yönetim vites yükseltti. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitmesiyle birlikte temaslar hız kazandı.
ROTASI İTALYA: ATALANTA İLE YOĞUN TEMAS
Transfer planlamasında rotasını Serie A'ya çeviren sarı-kırmızılılar, özellikle Atalanta ile görüşmelerini yoğunlaştırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un orta saha transferinde ilk sıraya yazdığı Ederson için yaklaşık bir aydır temasların sürdüğü belirtildi.
Galatasaray yönetimi, Ederson'un yanı sıra kadroya iki isim daha ekledi.
LOOKMAN VE SAMARDZIC DE GÜNDEMDE
Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Ademola Lookman ile birlikte Lazar Samardzic için de temaslarını sıklaştırdığı ifade edildi. Üç oyuncu için paralel görüşmeler yürütülürken, Galatasaray'ın bu isimlerden en az birini İstanbul'a getirmeyi hedeflediği öğrenildi.
ÖNCELİK EDERSON ALTERNATİF SAMARDZIC
Galatasaray'ın transferdeki önceliğinin Ederson olduğu vurgulanırken, bu transferin gerçekleşmemesi durumunda Samardzic seçeneğinin devreye gireceği aktarıldı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların ise Lookman transferini yakından takip ettiği kaydedildi.
ATALANTA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray cephesi Atalanta ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Atalanta'nın, Avrupa maçlarının ardından olası bir transfere daha sıcak bakacağı belirtiliyor.