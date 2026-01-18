Atalanta'dan Galatasaray'a 3 yıldız! 4 transfer için geri sayım

"BU İNİŞ VE ÇIKIŞLAR HER TAKIMDA OLABİLİR" Buruk, teknik direktör olarak Galatasaray'a imza attığı ilk güne göre daha fazla motivasyona sahip olduğunu söyledi. Hem kendisinin hem de oyuncularının motivasyon kaybı olup olmadığının sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Motivasyon olarak ilk günden daha fazlası var. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak için çok önemli maça çıkacağız. Bu iniş ve çıkışlar her takımda olabilir. Bundan önceki senelerde de yaşadık. Bu rüzgarlar gelir geçer. Önemli olan benim ve oyuncularımın ne istediği. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Sakatlıklar, cezalar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle eksik kaldığımız dönemler oldu. Geçirdiğimiz transfer dönemi herkesi etkiliyor. Torreira ile ilgili bile birçok şey çıktı. Ondan bize bir şey gelmedi. Gayet mutlu. Onun dışında bir şey görmüyoruz. Hatta sakatlığı olmasına rağmen Fethiye'ye gelerek takımı destekledi." dedi.

"TARAFTARIMIZA YÜZDE 100 HAK VERİYORUZ" Okan Buruk, transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak taraftarın eleştirilerine hak verdiğini söyledi. Transfer dönemlerinin zor olduğunu aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Taraftarımıza yüzde 100 hak veriyoruz. Biraz önce başkanımız da soyunma odasına geldi. Hem bize hem de oyuncularımıza moral verdi. Taraftarımız her zaman haklı. Onların istekleri ve bu isteklere cevap vermek çok önemli. Bunun için çok çalışıyoruz. Bazen çok fazla mükemmelliyetçi davrandığımız yerler de oluyor. Transfer döneminde hep en iyisini almak istiyoruz. Bazen kulübü veriyor, oyuncu gelmek istemiyor. Bazen oyuncu gelmek istese de kulübü vermiyor. Zor bir süreç ama transfer ihtiyacımız olduğunu net biliyoruz. Bunun için de önemli çaba sarf ediyoruz. Yarın bir araya gelerek daha hızlı yol alacağız. Soru işaretlerini ortadan kaldırmak, sadece sahaya odaklanmak için bu süreci en hızlı şekilde bitirmek istiyoruz. Onun dışında hiçbir motivasyon eksikliğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Transferi en çok kendisinin ve yöneticilerin istediğini aktaran Buruk, "Üzerimizde baskı oluyor, eleştiri alıyorsunuz. Saha içine odaklanamıyorsunuz. Beni, başkanımızı ve yönetim kurulumuzu yoran bir dönem. Bir an önce imzaların atılmasını en çok biz isteriz. Ancak en iyisini ararken süre geçiyor. Devre arası transferi çok zor. Kimse iyi oyuncusunu vermek istemiyor. Ben de iyi oyuncumu bırakmam. Çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede bitirmek istiyoruz. Taraftarımız söylemlerinde haklı. Bunu biliyoruz. Bir an önce transferi bitirip rahatlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KOMİK VE SAÇMA ŞEYLER GÖRÜYORUZ" Okan Buruk, sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımları, "Komik ve saçma" olarak nitelendirdi. İstanbul'da bir manavdan çıkarken çekilen görüntüsü üzerinden yapılan paylaşımların hatırlatılması üzerine Buruk, şunları söyledi: "Komik ve saçma şeyler görüyoruz. Evimin 500 metre ilerisindeki manava gidişim gündem yapıldı. Manavdan yaptığım alışverişin dekontunu da çıkardım. O dönem nektar zamanıydı. Hünnap, avokado ve mango almışım. Bir meyveyi de yedim. Sokağa, yere bir şey atmamak benim için çok önemli. Kalan parçayı cebime koydum. Komik şeyler görüyorum. Poşetleri arabama göndermiştim. Saçma sapan şeyler, belaltı vurmalar oluyor. Bunlara gülüp geçiyorum. Hiçbir şekilde kafama takmıyorum. Sadece işime ve takımıma odaklanıyorum."