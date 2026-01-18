SON DAKİKA
Benfica Rafa Silva’yı bonuslar dahil 7 milyon Euro’ya transfer etmek üzere! Başkan Adalı 1 milyon isteyecek iddiası...

Benfica, Rafa Silva’yı bonuslar dahil 7 milyon Euro’ya transfer etmek üzere... Başkan Serdal Adalı’nın, Portekizli yıldızdan 1 milyon Euro isteyeceği iddia edildi.

Giriş Tarihi :18 Ocak 2026
Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica'nın tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi. Portekiz devinin bu transferi bonuslar dahil 7 milyon Euro'ya bitirmesi bekleniyor. Rafa Silva ile Beşiktaş Yönetimi arasındaki gerilimin ise devam ettiği gelen bilgiler arasında. Siyah-Beyazlılar'ın başkanı Serdal Adalı'nın Rafa Silva'nın son 2 aylık maaşı 1 milyon Euro'yu isteyeceği iddia edildi. Adalı'nın Portekizli yıldızdan olumsuz cevap alması durumunda Benfica'dan talepte bulunacağı bildirildi. Rafa Silva, son 2 aylık dönemde sakatlığını ileri sürerek forma giymemişti. Rafa Silva, Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'daki Fenerbahçe maçında forma giymişti. Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan yıldız oyuncu, Siyah-Beyazlı forma altında 65 maçta 23 gol atarken 16 da asist yaptı.

