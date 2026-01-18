Aslan çöküşe devam etti! Icardi etkisiz Osimhen yok!

Galatasaray'da düşüş sürüyor... Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 yenilerek kupayı kaybeden Cimbom, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK ile berabere kalırken hem 2 puan kaybetti hem de gelecek adına iyi sinyaller vermedi. Son 2 maçta sadece 1 gol atan Sarı-Kırmızılılar'da Icardi bekleneni veremezken eski günlerini arattı. Afrika Kupası'na giden Nijeryalı yıldız Osimhen'in yokluğu ise hissedildi. Osimhen olmayınca Galatasaray hücum bölgesinde etkisiz kaldı.

SANCHEZ'E 100.MAÇ PLAKETİ

Galatasaray Kulübü, Davinson Sanchez'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verdi. Fenerbahçe derbisiyle G.Saray kariyerindeki 100. resmi maçına çıkan Sanchez'e plaketini ve sırtında 100 yazan formayı kulüp başkanı Dursun Özbek takdim etti.

DERBİYE GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk Fenerbahçe ile oynanan maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Kaleyi Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'a emanet eden Buruk, orta sahada sarı kart cezalısı Lucas Torreira'nın yerine İlkay Gündoğan'ı oynattı. Ayrıca Singo yine kadroda yok.

BU KEZ FİRE VERDİLER

Galatasaray dünkü karşılaşmaya kadar Gaziantep FK ile oynadığı son 7 maçta büyük bir üstünlük kurmuş ve rakibine karşı oynadığı tüm maçlardan galip ayrılmıştı. Sarı-Kırmızılılar rakip filelere son 7 maçta 17 gol atarken sadece 3 gol yemişti. Cimbom dün Gaziantep FK karşısında 7 maç sonra kazanamadı.