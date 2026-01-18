SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Aslan çöküşe devam etti! Icardi etkisiz Osimhen yok!

Galatasaray G.Antep beraberliğiyle çöküşe devam etti. Süper Kupa’da F.Bahçe’ye yenilen Cimbom dün de ligde 2 puan kaybetti. 2 maçta 1 gol atan Aslan’da Icardi etkisiz kalırken Osimhen’in yokluğu hissedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2026
Aslan çöküşe devam etti! Icardi etkisiz Osimhen yok!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da düşüş sürüyor... Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 yenilerek kupayı kaybeden Cimbom, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK ile berabere kalırken hem 2 puan kaybetti hem de gelecek adına iyi sinyaller vermedi. Son 2 maçta sadece 1 gol atan Sarı-Kırmızılılar'da Icardi bekleneni veremezken eski günlerini arattı. Afrika Kupası'na giden Nijeryalı yıldız Osimhen'in yokluğu ise hissedildi. Osimhen olmayınca Galatasaray hücum bölgesinde etkisiz kaldı.

SANCHEZ'E 100.MAÇ PLAKETİ

Galatasaray Kulübü, Davinson Sanchez'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verdi. Fenerbahçe derbisiyle G.Saray kariyerindeki 100. resmi maçına çıkan Sanchez'e plaketini ve sırtında 100 yazan formayı kulüp başkanı Dursun Özbek takdim etti.

DERBİYE GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk Fenerbahçe ile oynanan maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Kaleyi Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'a emanet eden Buruk, orta sahada sarı kart cezalısı Lucas Torreira'nın yerine İlkay Gündoğan'ı oynattı. Ayrıca Singo yine kadroda yok.

BU KEZ FİRE VERDİLER

Galatasaray dünkü karşılaşmaya kadar Gaziantep FK ile oynadığı son 7 maçta büyük bir üstünlük kurmuş ve rakibine karşı oynadığı tüm maçlardan galip ayrılmıştı. Sarı-Kırmızılılar rakip filelere son 7 maçta 17 gol atarken sadece 3 gol yemişti. Cimbom dün Gaziantep FK karşısında 7 maç sonra kazanamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Emeklilik primleri değişti: Kim ne kadar ödeyecek? İhya ve isteğe bağlı tutarlar arttı! Çalışmayanlar ve part-time çalışanlara yeni tarife!
Uyuşturucu ve kumarın yatağı Bebek Otel’de şantaj arşivi! Gizli düzenekli 6 VIP odanın sırrı çözülüyor
Terör örgütü YPG’ye IKBY modeli devrede: Erbil’de kirli masa
Suudi Arabistan merkezli ACWA Power’dan Türkiye’ye 2 milyar dolarlık güneş yatırımı
Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan’ın sevgilisi kendisine uyuşturucu verdiğini iddia etti
Ufuk Özkan için kritik bekleyiş! Ünlü oyuncu Hamdi Alp TAKVİM’e konuştu: Donör bulunana kadar hastaneden çıkamayacak
Suriye ordusu Deyr Hafir’de tam kontrol sağladı Rakka’ya girdi: YPG Fırat’ın doğusuna çekiliyor
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert eleştiri : Ana muhalefetin milli konularda vizyonu yok
Talisca mı Asensio mu? Tedesco’nun Alanyaspor maçında kritik tercihi
PKK/YPG’de Suriye paniği: Çözülme sonrası Türkiye’yi suçladılar
Fatih Tekke’den Oulai kararı! Trabzonspor’un Kocaelispor maçı muhtemel 11’i
Hatay’dan Özgür Özel’e tarihi cevap: Bu şehir hırsızı da çalışanı da iyi bilir!
Aslantepe’de kayıp büyük! Galatasaray - Gaziantep FK: 1-1 | MAÇ SONUCU
ABD Başkanı Trump’tan Grönland vergisi! 8 Avrupa ülkesinde geçerli olacak
Gazze için Barış Kurulu: Türkiye masada! Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a özel davet
Yine ademi merkeziyetçilik sakızı mı? PKK elebaşı Abdullah Öcalan’dan muğlak mesaj
Trabzonspor genç yıldızın transferini bitiriyor! 3’lü taarruz başladı
Atlas’ın annesi Gülhan Çağlayan feryat etti: Ciğerimin yarısını aldılar! | Katilin ifadesi ortaya çıktı: Bıçağı salladım
The Guardian: ABD’nin İran’a saldırısını Türkiye ve Körfez ülkeleri engelledi
Deyr Hafir’de tekbir sesleri! Suriyelilerden Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a özel teşekkür