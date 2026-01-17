SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Sebastian Szymanski Fenerbahçe'nin transfer radarına girdi

Polonyalı orta saha Szymanski, Rennes ve Real Betis’in radarında. Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki yıldız için 15 milyon euro istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2026
Sebastian Szymanski Fenerbahçe’nin transfer radarına girdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, transfer gündeminin önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Fransız takımı Rennes'in, Polonyalı Szymanski için 9-10 milyon euro arasında bir teklif yaptığı öne sürüldü. Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Fenerbahçe, Szymanski için 15 milyon euro talep ediyor. Polonyalı futbolcunun Fenerbahçe ile olan kontratı 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Rennes, oyuncuya yıllık 3 milyon euro ücret ve 3+1 yıllık sözleşme önerisinde bulunmayı planlıyor. Öte yandan, La Liga ekibi Real Betis'in de Szymanski ile ilgilendiği ve transfer için devrede olduğu iddia ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Suriye ordusundan Deyr Hafir ve Meskene’de operasyon: YPG Fırat’ın doğusuna çekilecek!
Bebek Otel’deki VIP partilerin gizli arşivi ele geçirildi! Uyuşturucu fuhuş kumar…
Şara’dan tarihi hamle: Kürtler için özel kararname imzaladı
Sosyetenin yeni trendi: Aldatılma korkusu! Eş takibine servet ödüyorlar
Terörsüz Suriye’nin şifreleri! Şara’nın balyozu sonrası bahane siyaseti çöktü: Sivilleri kalkan yapan YPG’ye kaçınılmaz operasyon
Emekliye ödeme zamanı geldi! Maaşlar bugün hesapta! 4.9 milyon kişiye fark verilecek
Şara’ya Berlin tuzağı: Barzani medyası ve Alman siyasetçilerden kirli operasyon
Son dakika: Oktay Kaynarca’nın uyuşturucu testi negatif çıktı! İlk açıklama geldi: Sözümü ispat etmiş oldum
CHP’li belediyelerde rant yarışı hız kesmiyor! Başkandan arkadaşına 200 milyonluk kıyak
Son dakika: Bahis soruşturmasında Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı!
Sosyal medya yasağı dünyaya yayılıyor! Avusturalya fitili ateşledi dünya sıraya girdi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması! Ümit Karan tutuklandı
Rus Büyükelçi Karlov suikastının planlayıcısı FETÖ’cü Cemal Karaata adını değiştirdi
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi
Dijital abluka: Yabancı platformlar hem reklam gelirlerine hem verilere çöktü! Uzmanlar uyardı: Milli güvenlik sorunu!
Hakimi ölümden kurtaran hükümlü çaycı Yakup Karadağ olay anını anlattı: Şaka yapıldığını zannettim
Neda Şahin İmamoğlu’nun ekibinin villadaki fuhuş partilerini ifşa etti: 30 bin TL karşılığında cinsel ilişki zorunlu
Güngören’de yan baktın cinayeti: Atlas Çağlayan göğsünden bıçaklandı: Kanı durduramadık
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Kante’nin takım arkadaşına kanca
Gülen Gözler’in perde arkası: Lale Ilgaz ve Yeşilçam anıları