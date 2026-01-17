Sebastian Szymanski Fenerbahçe’nin transfer radarına girdi

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, transfer gündeminin önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Fransız takımı Rennes'in, Polonyalı Szymanski için 9-10 milyon euro arasında bir teklif yaptığı öne sürüldü. Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Fenerbahçe, Szymanski için 15 milyon euro talep ediyor. Polonyalı futbolcunun Fenerbahçe ile olan kontratı 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Rennes, oyuncuya yıllık 3 milyon euro ücret ve 3+1 yıllık sözleşme önerisinde bulunmayı planlıyor. Öte yandan, La Liga ekibi Real Betis'in de Szymanski ile ilgilendiği ve transfer için devrede olduğu iddia ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN