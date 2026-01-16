PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray genç bombayı patlatıyor! Can Armando Güner imzaya yakın

TAKIMA genç ve gelecek vaat eden isimleri de katmak isteyen Galatasaray’da ilk transfer yolda... Sarı-kırmızılılar krize dönüşen Can Armando Güner transferinde mutlu sona ulaşıyor.

Giriş Tarihi :16 Ocak 2026
Takıma genç ve gelecek vaat eden isimleri de katmak isteyen Galatasaray'da ilk transfer yolda... Sarı-kırmızılılar krize dönüşen Can Armando Güner transferinde mutlu sona ulaşıyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen genç futbolcuya imza attırması beklenen yönetim bir anda önüne çıkan pürüzleri giderememişti. Hatta ardından Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle ortalık da karışmıştı. Ancak gelinen son noktada Galatasaray, Can Armando'yu kesin olarak ikna etmeyi başardı. Mönchengladbach kulübüne de resmi teklif yapan yönetim transferi hemen bitirmek istiyor. Eğer Alman kulübü ikna olmazsa gurbetçi futbolcu yeni sezon öncesinde bedelsiz olarak takıma katılacak. Can Armando her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynuyor.

