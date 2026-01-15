ZTK’da Fenerbahçe’yi Talisca’nın golü kurtardı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Beyoğlu Yeni Çarşı maçından sonra yaptığı açıklamada, "Aslında ilk yarıda daha hızlı oynamalıydık ama pozisyonlarıdeğerlendiremeyince maç tehlikeli bir hal aldı. İlk yarıda 3-4 net pozisyon ürettik. Böyle maçlarda bunları atamazsanız maç zorlaşıyor. Rakip de iyi savunma yaptı. İyi ki Talisca'nın golü geldi. Tedesco, Kante ile ilgili soruya, "Ben sadece kendi oyuncularım için konuşabilirim. Çıkan dedikodular hakkında yorum yapmam, Hiçbir kulüpte yönetim anlamında bu kadar destek görmedim" dedi.

