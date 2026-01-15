İtalya’ya çıkarma yapan Galatasaray iki yıldız için bastırıyor

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya çıkarma yapan Sarı-Kırmızılı Yönetim, iki önemli yıldız için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'un hedefindeki isimler ise İtalyan devi Milan'da forma giyen 28 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana ve Atalanta'nın 28 yaşındaki Nijeryalı forveti Ademola Lookman... Galatasaray'ın Milan ve Atalanta ile pazarlıklarını sürdürdüğü ve transferde aşama kaydettikleri belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Youssouf Fofana, bu sezon 20 maçta görev alırken 1 gol ve 3 asist üretti. Lookman'ın ise sözleşmesi 2027 yılında bitiyor.

45 MİLYON EURO

Galatasaray'da bu iki yıldızın alternatifi Atalanta'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson ve Napoli forması giyen kanat forvet Noa Lang. Sarı-Kırmızılılar, Lookman ve Fofana transferlerinde sonuç alamazsa iki yıldıza yönelecek. Atalanta forması giyen Lookman için İtalyan kulübünün beklentisinin 45 milyon Euro olduğu ve Galatasaray'ın bu rakamı indirmek için yeni bir teklifte bulunduğu iddia edildi.