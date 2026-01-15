PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İtalya’ya çıkarma yapan Galatasaray iki yıldız için bastırıyor

Cimbom, Milan’ın 28 yaşındaki Fransız orta sahası Youssouf Fofana ve Atalanta’nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman için yoğun mesai harcıyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2026
İtalya’ya çıkarma yapan Galatasaray iki yıldız için bastırıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya çıkarma yapan Sarı-Kırmızılı Yönetim, iki önemli yıldız için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'un hedefindeki isimler ise İtalyan devi Milan'da forma giyen 28 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana ve Atalanta'nın 28 yaşındaki Nijeryalı forveti Ademola Lookman... Galatasaray'ın Milan ve Atalanta ile pazarlıklarını sürdürdüğü ve transferde aşama kaydettikleri belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Youssouf Fofana, bu sezon 20 maçta görev alırken 1 gol ve 3 asist üretti. Lookman'ın ise sözleşmesi 2027 yılında bitiyor.

45 MİLYON EURO
Galatasaray'da bu iki yıldızın alternatifi Atalanta'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson ve Napoli forması giyen kanat forvet Noa Lang. Sarı-Kırmızılılar, Lookman ve Fofana transferlerinde sonuç alamazsa iki yıldıza yönelecek. Atalanta forması giyen Lookman için İtalyan kulübünün beklentisinin 45 milyon Euro olduğu ve Galatasaray'ın bu rakamı indirmek için yeni bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM’den CHP’ye dev hizmet! Deprem bölgesi yolcusu Özgür Özel’e turist rehberi: Şehir şehir ihya haritası...
Dakika dakika İran: Türkiye ikinci temas | Avrupalı yetkililerden 24 saat iddiası: ABD İran’a askeri müdahale başlatabilir
İdefix
Memura zamlı maaş bugün yatıyor! Emeklinin alacağı fark için gözler bakanlığa çevrildi
İBB Derya deniz! Rabia Karaca’nın telefonundan Ekrem İmamoğlu’nun yasak aşkı çıktı: Derya Çayırgan sadece ona aitti
Son dakika: Ümit Karan havalimanında gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında ifade verecek
DR
CHP’li Antalya Belediyesi’ndeki 399 milyon TL’lik vurgun! 15 kişi gözaltına alındı
Ekosistemin narko-fuhuş-kumar görüntüleri çıktı! Rabia Karaca döküldü: Murat Gülibrahimoğlu Fatih Keleş’e eskort gönderip hafriyata çöktü
Nişancı Talisca 3 puanı getirdi! Beyoğlu Yeniçarşıspor - Fenerbahçe: 0-1 | MAÇ SONUCU
Kuruluş Orhan’da yürek yakan veda | Osman Bey hakka yürüdü! Emanet Orhan Bey’e kaldı
ABD Temsilcisi Witkoff Türkiye’ye teşekkür ederek duyurdu! Gazze’de ateşkesin 2. aşaması başladı: Neleri kapsıyor?
TAKVİM yazdı ihbar sayıldı! Tarım ve Orman Bakanlığı polifenol oyununa dur dedi: Garandere Zeytinyağı’na denetim
Aralarında model ve iş adamları da var! Uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Grönland mesajı: Altın Kubbe için hayati önem taşıyor! | NATO’ya seslendi
ZTK’da fırtına çıktı! İstanbulspor - Trabzonspor: 1-6 | MAÇ SONUCU
Çin’den ABD ve İsrail’e dijital salvo: Yazılımlara yasak geldi
CHP yine liste başı: İşte SGK’ya en çok borcu olan belediyeler
Galatasaray’dan 3 yıldızlı transfer operasyonu!
Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal meğer ünlü oyuncunun amcasıymış!