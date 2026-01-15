Beşiktaş Lazio’nun Portekizli sol beki için yoğun uğraş veriyor

Beşiktaş'ta sol bek transferi için yoğun bir mesai harcanıyor. Siyah-beyazlılar, sol bek hamlesinde Nuno Tavares'i ilk sırada tutuyor. İtalya Ligi takımlarından Lazio'da forma giyen Tavares'le görüşmelerini olumlu yönde ilerleten Kartal, bir an önce bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Beşiktaş bu transferde önemli adımlar atarken Lazio'dan sürpriz bir atak geldi. İspanyol ekibi Villarreal'in sol beki Alfonso Pedraza, Lazio ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, Pedraza ile sezon sonu için anlaştı. Ancak Nuno Tavares Lazio'dan ayrılırsa transferin Ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen sezon Arsenal'den Lazio'ya 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Tavares'in kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla Rus Ligi ekibi Zenit ve Al İttihad da ilgileniyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yönetimle sürekli dirsek temasında olduğu ve Tavares transferinin bitirilmesi için ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.



İKINCI YARI FARKLI OLACAK

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Jota Silva, "Sezonun başında iniş çıkışlar yaşadık ancak şu an çok daha iyi bir noktadayız. İkinci yarının bizim adımıza çok daha olumlu geçeceğine inanıyorum ve buna hazırız" dedi.