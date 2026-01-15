PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş Lazio’nun Portekizli sol beki için yoğun uğraş veriyor

Kartal, Lazio’nun 25 yaşındaki oyuncusu Nuno Tavares için girişimlerini hızlandırdı. Lazio da yeni bir sol bekle anlaştı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2026
Beşiktaş Lazio’nun Portekizli sol beki için yoğun uğraş veriyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ta sol bek transferi için yoğun bir mesai harcanıyor. Siyah-beyazlılar, sol bek hamlesinde Nuno Tavares'i ilk sırada tutuyor. İtalya Ligi takımlarından Lazio'da forma giyen Tavares'le görüşmelerini olumlu yönde ilerleten Kartal, bir an önce bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Beşiktaş bu transferde önemli adımlar atarken Lazio'dan sürpriz bir atak geldi. İspanyol ekibi Villarreal'in sol beki Alfonso Pedraza, Lazio ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, Pedraza ile sezon sonu için anlaştı. Ancak Nuno Tavares Lazio'dan ayrılırsa transferin Ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen sezon Arsenal'den Lazio'ya 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Tavares'in kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla Rus Ligi ekibi Zenit ve Al İttihad da ilgileniyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yönetimle sürekli dirsek temasında olduğu ve Tavares transferinin bitirilmesi için ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.


İKINCI YARI FARKLI OLACAK

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Jota Silva, "Sezonun başında iniş çıkışlar yaşadık ancak şu an çok daha iyi bir noktadayız. İkinci yarının bizim adımıza çok daha olumlu geçeceğine inanıyorum ve buna hazırız" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM’den CHP’ye dev hizmet! Deprem bölgesi yolcusu Özgür Özel’e turist rehberi: Şehir şehir ihya haritası...
Dakika dakika İran: Türkiye ikinci temas | Avrupalı yetkililerden 24 saat iddiası: ABD İran’a askeri müdahale başlatabilir
İdefix
Memura zamlı maaş bugün yatıyor! Emeklinin alacağı fark için gözler bakanlığa çevrildi
İBB Derya deniz! Rabia Karaca’nın telefonundan Ekrem İmamoğlu’nun yasak aşkı çıktı: Derya Çayırgan sadece ona aitti
Son dakika: Ümit Karan havalimanında gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında ifade verecek
DR
CHP’li Antalya Belediyesi’ndeki 399 milyon TL’lik vurgun! 15 kişi gözaltına alındı
Ekosistemin narko-fuhuş-kumar görüntüleri çıktı! Rabia Karaca döküldü: Murat Gülibrahimoğlu Fatih Keleş’e eskort gönderip hafriyata çöktü
Nişancı Talisca 3 puanı getirdi! Beyoğlu Yeniçarşıspor - Fenerbahçe: 0-1 | MAÇ SONUCU
Kuruluş Orhan’da yürek yakan veda | Osman Bey hakka yürüdü! Emanet Orhan Bey’e kaldı
ABD Temsilcisi Witkoff Türkiye’ye teşekkür ederek duyurdu! Gazze’de ateşkesin 2. aşaması başladı: Neleri kapsıyor?
TAKVİM yazdı ihbar sayıldı! Tarım ve Orman Bakanlığı polifenol oyununa dur dedi: Garandere Zeytinyağı’na denetim
Aralarında model ve iş adamları da var! Uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Grönland mesajı: Altın Kubbe için hayati önem taşıyor! | NATO’ya seslendi
ZTK’da fırtına çıktı! İstanbulspor - Trabzonspor: 1-6 | MAÇ SONUCU
Çin’den ABD ve İsrail’e dijital salvo: Yazılımlara yasak geldi
CHP yine liste başı: İşte SGK’ya en çok borcu olan belediyeler
Galatasaray’dan 3 yıldızlı transfer operasyonu!
Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal meğer ünlü oyuncunun amcasıymış!