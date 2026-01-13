PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan gençlere çağrı! “60 bin gencin içinden 60 yıldız çıkarabilirsek yeter”

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, GENÇLİG 2026 lansmanında genç oyuncuların Türk futbolundaki önemine dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2026
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan gençlere çağrı! 60 bin gencin içinden 60 yıldız çıkarabilirsek yeter

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, GENÇLİG 2026 lansmanında genç oyuncuların Türk futbolundaki önemine dikkat çekti. Hacıosmanoğlu, bu yıl 60 bin gencin liglerde mücadele edeceğini belirterek, "60 bin gencin içinden 60 gencimizi çıkarabilirsek, Türk futboluna büyük katkı sağlamış oluruz" dedi. Başkan Hacıosmanoğlu, "Alttan gelen genç çocuklar da var; gençlere gerçekten çok önem vermemiz lazım" diye konuştu.

KALPLERDE DOSTLUK KAZANSIN

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci turnuva ile ilgili "Tribünde kardeşliğin, kalplerde dostluğun kazandığı bir turnuvanın başlangıcını güzel yapıyoruz. Bu yılın mottosu; unutulmaz derdimiz, davamız olan Filistin'e destek ve şehitlerimize rahmettir" dedi...


ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan GENÇLİG 2026 ile ilgili "Futbol kulüplerimizin yöneticileri ve scoutları da bu turnuvaları takip edecek. Yıldız adayı kardeşlerimiz bu organizasyonlara katıldığında, futbolda yükselmeleri için önemli bir fırsat yakalayacaklar. Bu etkinliği destekleyen tüm kulüp yöneticilerine, şu an oynayan ve geçmişte oynamış sporcularımıza, Montella hocamıza ve Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye’den Suriye mesajı: Bir ülkede iki ordu olmaz
Suriye ordusundan Halep’in doğusuna takviye birlik! YPG/SDG’nin olası hamlesine sert karşılık vurgusu
A.B.İ
Valiliklerden peş peşe duyurular geldi! İşte 13 Ocak 2026 Salı günü kar tatili ilan edilen iller...
Terör örgütü SDG/YPG’nin kirli oyunu: Sahada mağlubiyet masada propaganda!
Şeyh Maksud Mahallesi’nde teröristlerin yeraltındaki yuvaları görüntülendi! Vinçli mekanizma ile iniliyor...
Türk Telekom
CHP’de baş benim kavgası büyüyor! Adaylığım devam ediyor resti: İmamoğlu’nun Özel rahatsızlığı ve Mansur Yavaş’ın hazırlığı
Kandil süreci bozmak için SDG’deki piyonunu sahaya sürdü! Sipan Hemo masayı devirip Türkiye’ye iftira attı | Abdi - Cemil Bayık kavgası
Uyuşturucu ve fuhuş ağı çözülüyor! Kasım Garipoğlu’nun şoförü etkin pişmanlıkla itirafçı olacak: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
GençLig 2026 lansmanı gerçekleştirildi: Hedef 60 bin lise öğrencisi
D&R KİTAP
Güllü’nün yeni videosunu oğlu Tuğberk paylaştı! Becerdim öğrendim...
Koltuk için vatan pazarlığı: Pehlevi ve Machado’dan Trump’a sadakat yarışı!
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun A takımıyla aynı jetten çıkan ünlüler hakkında karar!
Avustralya’da 16 yaş altına sosyal medya yasaklandı! 550 bin hesap kapatıldı: Sırada Türkiye var
Galatasaray’dan transferde çifte sürpriz!
Emeklilere 20 bin TL taban maaş: En düşük aylık için gözler 15 Ocak’ta! Ek ödeme nasıl yapılacak?
CANLI | İran’da 3 günlük yas ilan edildi! Halk protestolara karşı hükümete destek için sokağa indi
Gazze için çıt çıkarmayanlar İran’daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Türkiye’den Suriye mesajı: Bir ülkede iki ordu olmaz Türkiye'den Suriye mesajı: "Bir ülkede iki ordu olmaz" ÖZEL | Domenico Tedesco’dan Matteo Guendouzi sözleri! Edson ve İsmail ile farklı olacak ÖZEL | Domenico Tedesco'dan Matteo Guendouzi sözleri! "Edson ve İsmail ile farklı olacak" Konkordato suistimaline geçit yok! 10 denetim kuruluşunun izni iptal, 82 milyon ceza Konkordato suistimaline geçit yok! 10 denetim kuruluşunun izni iptal, 82 milyon ceza Lazio’nun bir yıldızı da Beşiktaş’a! Serdal Adalı transfer için kararlı Lazio'nun bir yıldızı da Beşiktaş'a! Serdal Adalı transfer için kararlı Tayfur ailesi hakkında dolandırıcılık iddiaları büyüyor! Fatura var ürün yok Tayfur ailesi hakkında dolandırıcılık iddiaları büyüyor! "Fatura var ürün yok" CHP’li belediyelerde su fiyatları enerjiyi solladı! Bedava vereceğiz dediler... 6 yılda 16 kez zam yaptılar CHP'li belediyelerde su fiyatları enerjiyi solladı! "Bedava vereceğiz" dediler... 6 yılda 16 kez zam yaptılar