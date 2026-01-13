TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan gençlere çağrı! “60 bin gencin içinden 60 yıldız çıkarabilirsek yeter”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, GENÇLİG 2026 lansmanında genç oyuncuların Türk futbolundaki önemine dikkat çekti. Hacıosmanoğlu, bu yıl 60 bin gencin liglerde mücadele edeceğini belirterek, "60 bin gencin içinden 60 gencimizi çıkarabilirsek, Türk futboluna büyük katkı sağlamış oluruz" dedi. Başkan Hacıosmanoğlu, "Alttan gelen genç çocuklar da var; gençlere gerçekten çok önem vermemiz lazım" diye konuştu.

KALPLERDE DOSTLUK KAZANSIN

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci turnuva ile ilgili "Tribünde kardeşliğin, kalplerde dostluğun kazandığı bir turnuvanın başlangıcını güzel yapıyoruz. Bu yılın mottosu; unutulmaz derdimiz, davamız olan Filistin'e destek ve şehitlerimize rahmettir" dedi...



ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan GENÇLİG 2026 ile ilgili "Futbol kulüplerimizin yöneticileri ve scoutları da bu turnuvaları takip edecek. Yıldız adayı kardeşlerimiz bu organizasyonlara katıldığında, futbolda yükselmeleri için önemli bir fırsat yakalayacaklar. Bu etkinliği destekleyen tüm kulüp yöneticilerine, şu an oynayan ve geçmişte oynamış sporcularımıza, Montella hocamıza ve Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.