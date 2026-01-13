Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! 1.500 TL'lik artış gündemde

Türk lirası (AA) İKİ RAKAM MASADA

Kulislerde Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri konusunda iki rakam üzerinde duruluyor. Alınan bilgilere göre, bayram ikramiyelerinin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği yönünde iki rakam gündemde. Ancak 5 bin TL'nin ağırlıklı olduğu belirtiliyor. Ekonomi yönetimi bayram ikramiyelerinin bütçe üzerindeki yüküne ilişkin etki analizi hazırlıyor. Etki analizinde ortaya çıkacak mali yük senaryolarına göre hükümet bayram ikramiyelerindeki artışa karar verecek.

Böylece 2026 yılı içinde emeklilerin cebine Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde toplam 10 bin ve 11 bin TL arasında ikramiye girecek. Yetkililer emeklilik ikramiyelerine yapılacak artışın bayram öncesi harcamalarında emeklilere temel ihtiyaçlarını karşılamada destek olacağını ifade ediyor.

ÖDEME TAKVİMİ NASIL OLACAK? Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödeme taslağına göre normal emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan Bağ-Kur'lular 9 Mart Pazartesi ikramiyelerini alacak. Emekli Sandığı emeklilileri 10 Mart Salı günü alırken, SSK emeklileri ise üç gruba bölünecek. Bu çerçevede normal emekli aylığı ödeme günü 17,18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart çarşamba günü, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek. 26 Mayıs Salı yarım gün arefe ile başlayan Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba ile 30 Mayıs Cumartesi arasında dört tam gün olarak kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında yatırılabileceği hesaplanıyor.

Türk lirası (AA) EN DÜŞÜK AYLIĞIN MALİYETİ 110.2 MİLYAR TL En düşük emekli aylığının 20 bin liraya artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin etki analizi yapıldı. 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması öngörülüyor. Düzenlemenin mali etkisinin, 2026 yılının ilk altı ayında 66.3 milyar lira olması, ikinci altı ayında ise alt sınır aylığının aynı kalacağı ve emekli aylıklarının ise OVP'de öngörülen oranlar doğrultusunda artacağı varsayımıyla 43.9 milyar lira olması, böylece mali etkinin toplam 110.2 milyar lira olması öngörülüyor.