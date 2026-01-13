Vatandaşlık maaşı için geri sayım başladı! Gelir tamamlayıcı destek haziranda devreye giriyor
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi haziran ayında pilot illerde başlıyor. Yeni modelle dar gelirli ailelere düzenli nakdi destek sağlanacak, yaşlılar ve en düşük emekli maaşı alanlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin kapsamı ve takvimi netleşmeye başladı. Uygulama için haziran ayında düğmeye basılması hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları yeni sistemin çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında da ele alınıyor. Yeni sistemde sosyal yardımlar ele alınıp yeni bir model ortaya çıkartılacak. Mevcut sosyal yardımların yanısıra yoksul ailelere gelir desteği sağlanacak.
HAZİRANDA BAŞLAYACAK
Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilenen uygulamanın önümüzdeki haziran ayında pilot illerde başlaması planlanıyor. Daha sonra da Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Düzenlemeye ilişkin önümüzdeki aylarda Meclis'e bir yasa teklifinin sunulması da bekleniyor. Teklifte sisteme ilişkin detaylar netleşmiş olacak.
YAŞLILAR KAPSAMDA
Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları da yeni sistem içinde değerlendirilecek. Yaşlı vatandaşların gereksinimi neyse ona göre yardım yapılacak. EKK'da, en düşük emekli maaşı alanların durumunun da yeni sistem içinde değerlendirilmesi benimsendi. Bu durumdaki emeklilere ilişkin kalıcı nasıl bir yol izlenebileceğine bakılacak ve gelir desteği sağlanacak.
SOSYAL GÜVENLİK ŞEMSİYESİ
Yeni sistemle hem aileler hem de yaşlı vatandaşlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı bir açıklamada yeni sistem için "Genel Sağlık Sigortası'nda nasıl tüm nüfusu bir sosyal güvence şemsiyesine aldıysak, burada da uzun süreli bakım sigortasıyla hem aileleri hem de yaşlı vatandaşlarımızı biz bu sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak zorundayız" demişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sistemin pilot uygulamasını başlatacaklarını, 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planladıklarını söylemişti.
5 SORUDA VATANDAŞLIK MAAŞI
Vatandaşlık maaşı nedir?
Vatandaşlık Maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında planlanan yeni bir sosyal destek modeli. Uygulamanın temel amacı, gelir seviyesi belirli bir sınırın altında kalan hanelere düzenli nakdi destek sağlamak olarak tanımlanıyor. Çalışmalar; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile birlikte yürütülüyor. Sistemin, bu yıl itibarıyla kademeli olarak hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Hanelere ödenecek destekler nasıl uygulanacak?
Dar gelirli vatandaşlara yönelik geliştirilen yeni sosyal yardım sistemi önce pilot illerde başlayacak. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adı verilen bu uygulama hane başına belirlenen bir gelir kriterini tamamlama şeklinde olacak.
Uygulama ile ailelere para mı ödenecek?
Yeni destek modelinde bir eşik gelir belirlenecek. Örneğin bu asgari ücret olabilecek ya da başka bir rakam belirlenecek. Bu rakamın altında geliri olan ailelere eşik gelire kadar kısım tamamlanacak şekilde maddi destek yapılacak.
Sistem ne zaman ve nerede başlayacak?
Yeni destek sisteminin başlayacağı pilot iller henüz belirlenmedi. Bu yıl içinde belirlenecek pilot illerde ödemeler başlayacak. Daha sonra 2027 yılında tüm illere yayılarak uygulanacak. Sistem istihdamı ve iş gücüne katılımı engellemeyecek şekilde kurgulanacak.
Ödeme yapılacak aileler nasıl belirlenecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu işin organizasyonunu yapacak. Sahadan gelecek bilgiler, yapay zeka teknolojisi de kullanılarak analiz edilecek ve ihtiyaç sahibi aileler tespit edilecek. Gelir durumlarına göre ödemeler yapılacak.
Haber: Zübeyde Yalçın