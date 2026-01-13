Vatandaşlık maaşı için geri sayım başladı! Gelir tamamlayıcı destek haziranda devreye giriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA) SOSYAL GÜVENLİK ŞEMSİYESİ

Yeni sistemle hem aileler hem de yaşlı vatandaşlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı bir açıklamada yeni sistem için "Genel Sağlık Sigortası'nda nasıl tüm nüfusu bir sosyal güvence şemsiyesine aldıysak, burada da uzun süreli bakım sigortasıyla hem aileleri hem de yaşlı vatandaşlarımızı biz bu sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak zorundayız" demişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sistemin pilot uygulamasını başlatacaklarını, 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planladıklarını söylemişti.

Türk Lirası (AA)

5 SORUDA VATANDAŞLIK MAAŞI Vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık Maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında planlanan yeni bir sosyal destek modeli. Uygulamanın temel amacı, gelir seviyesi belirli bir sınırın altında kalan hanelere düzenli nakdi destek sağlamak olarak tanımlanıyor. Çalışmalar; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile birlikte yürütülüyor. Sistemin, bu yıl itibarıyla kademeli olarak hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Türk Lirası (AA)

Hanelere ödenecek destekler nasıl uygulanacak? Dar gelirli vatandaşlara yönelik geliştirilen yeni sosyal yardım sistemi önce pilot illerde başlayacak. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adı verilen bu uygulama hane başına belirlenen bir gelir kriterini tamamlama şeklinde olacak.

Türk Lirası (AA) Uygulama ile ailelere para mı ödenecek? Yeni destek modelinde bir eşik gelir belirlenecek. Örneğin bu asgari ücret olabilecek ya da başka bir rakam belirlenecek. Bu rakamın altında geliri olan ailelere eşik gelire kadar kısım tamamlanacak şekilde maddi destek yapılacak.