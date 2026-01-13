Galatasaray'da yeni isim: Denis Zakaria!



Monaco forması altında bu sezon 11 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 3 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli futbolcunun kulübü Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler