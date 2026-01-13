Galatasaray'da yeni isim: Denis Zakaria!
Orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray, Monaco forması giyen Denis Zakaria'yı da alternatif listesine ekledi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli futbolcunun kulübü Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta sahaya bir takviye yapmak için girişimlerine hız verdi.
Galatasaray'da orta saha için transfer listesine Monaco forması giyen Denis Zakaria'nın da dahil olduğu öğrenildi.
Galatasaray, listenin üst sırasında yer alan isimlerden alacağı yanıta göre Zakaria için de hamle yapabilir.
Monaco forması altında bu sezon 11 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 3 asist yaptı.
