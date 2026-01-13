Başkan Erdoğan'dan "10 Mart" mesajı: "Kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki terör örgütü SDG'nin yerine getirmediği 10 Mart mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulundu.



KARDEŞLİĞİN BOZULMASINA İZİN VERMEYİZ



Halep'teki gelişmelerin 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız." dedi.

HALEP'TEKİ YPG TEMİZLİĞİ KALICI HUZUR İÇİN ÖNEMLİ



Başkan Erdoğan kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.