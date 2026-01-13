PODCAST CANLI YAYIN

Meteoroloji’den 30 il için sarı kod: İstanbul’da kar azaldı buzlanma başladı! Sıcaklıklar artacak

Balkanlar ve Sibirya kaynaklı soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürürken sıcaklıklar mevsim normallerinin altına indi. İstanbul'da kar kısa süreli olurken iç ve doğu kesimlerde yoğun kar ile buzlanma riski öne çıkıyor. Meteoroloji olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Soğuk havanın çarşamba günü itibarıyla ülkeyi terk etmesiyle birlikte sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor.

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası hafta ortasında etkisini kaybedecek. Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının kademeli olarak yükselmesi ve yağışların büyük ölçüde azalması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 13 OCAK 2026 MGM HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzey Ege kıyıları ile Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

YAĞIŞ TÜRÜ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında, ayrıca Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

BAZI BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

BUZLANMA DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski devam ediyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, RÜZGAR KUVVETLENİYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülürken; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın zaman zaman 70-90 kilometre hıza ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

30 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamında Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak ve Osmaniye yer aldı.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ÇARŞAMBA GÜNÜ ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı havanın çarşamba günü itibarıyla ülkeyi terk etmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik son tahminlere göre soğuk ve yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybedeceğini belirtti. Çarşambadan itibaren kuzey bölgelerde aralıklarla yağış görülebileceğini aktaran Çelik, batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların kademeli olarak artarak mevsim normallerine yaklaşacağını söyledi.

KAR KALINLIĞI VE ÇIĞ RİSKİ DİKKAT ÇEKİYOR

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar kalınlıklarının yüksek seviyelerde olduğunu belirten Çelik, kar yağışının özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacağını, ardından yurdu terk edeceğini ifade etti.

Eğimi yüksek bölgelerde çığ riskinin devam ettiğine dikkat çeken Çelik, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Çelik, mevcut durumu şu sözlerle aktardı:

"Kayak merkezlerinde 2 metreye yaklaşan kar kalınlıkları var şu anda. Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde daha yüksek kar kalınlıkları mevcut. İl merkezlerinde bakıldığında özellikle Bitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye yakın şu anda. Salı ve çarşamba günü de Bitlis ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışları göreceğiz."

BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

İstanbul'da kar yağışının etkisini kaybetmeye başladığını belirten Çelik, sabah saatlerinde kentin kuzey kesimlerinde yağış beklendiğini, çarşamba günü yağmurlu, cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörüldüğünü söyledi.

Ankara'da hafif kar yağışı beklendiğini ifade eden Çelik, çarşamba ve perşembe günleri kentte yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını dile getirdi.

İzmir'de ise önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların artacağı bildirildi. Çelik'in paylaştığı verilere göre, çarşambadan itibaren üç büyükşehirde sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek. İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceden 10 ve 12 dereceye çıkacak, Ankara'da 1 dereceden 5 dereceye yükselecek, İzmir'de ise 9 dereceden 14 ve 17 derece seviyelerine ulaşacak.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR TAMAMEN BİTİYOR"

İstanbul'da kar yağışının uzun süreli olmayacağını vurgulayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, şu bilgileri paylaştı:

"Sabah saatleri yine hafif kar yağışı devam edebilir. Öğleden sonra ise tamamen kesilmiş olacak ve çarşamba günü de İstanbul'da kar yağışının etkisi tamamen ortadan kalkmış olacak."

Kentte sıcaklıkların çarşamba günü 9-10 derece seviyelerine kadar çıkması bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR DAHA KUVVETLİ

İstanbul'da kar etkisini yitirirken, yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışların daha kuvvetli şekilde devam edeceği belirtiliyor. Adil Tek, yoğun kar yağışı beklenen bölgeleri şu sözlerle sıraladı:

"Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz, Marmara'nın güneyinde Bilecik, Bursa'nın güney kesimleri, Eskişehir, Kütahya, Afyon buralar yoğun kar yağışı alacak yerler arasında."

SOĞUK HAVA HAFTA ORTASINDA ÇEKİLİYOR

Soğuk havanın ülke genelinde birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirten Tek, hafta ortasına işaret ederek şunları söyledi:

"Çarşamba ve perşembeden itibaren de yurdun doğusunda da terk etmiş olacak."

MGM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara'da Karla Karışık Yağmur ve Kuvvetli Rüzgar

Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Çanakkale dışında kalan illerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Gece ve salı sabahı buzlanma ve don riski bulunuyor.

Bursa:
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık 4 derece.

Çanakkale:
Çok bulutlu. İç kesimlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sıcaklık 4 derece.

İstanbul:
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık 3 derece.

Kırklareli:
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Sıcaklık 1 derece.

EGE'DE YAĞMUR İÇ KESİMLERDE KAR

Ege Bölgesi genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Kuzey Ege kıyıları dışında kalan kesimlerde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı ve alçak kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Kuzey kıyılarında rüzgârın kuvvetli esmesi bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don riski var.

Afyonkarahisar:
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Sıcaklık 2 derece.

Denizli:
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Sıcaklık 7 derece.

İzmir:
Çok bulutlu. Sabah saatlerinde il genelinde, öğleden sonra iç kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Sıcaklık 8 derece.

Muğla:
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Sıcaklık 8 derece.

AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Akdeniz Bölgesi genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Adana:
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklık 11 derece.

Antalya:
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde doğu kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 14 derece.

Hatay:
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yer yer kuvvetli yağış görülebilir. Sıcaklık 8 derece.

Isparta:
Çok bulutlu. Aralıklı karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 6 derece.

İÇ ANADOLU'DA KAR VE DON TEHLİKESİ

İç Anadolu Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Ankara:
Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı. Sıcaklık 3 derece.

Eskişehir:
Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı. Sıcaklık 1 derece.

Kayseri:
Çok bulutlu. Aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ve akşam saatlerinden sonra il genelinde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 6 derece.

Konya:
Çok bulutlu. Aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ve akşam saatlerinden sonra kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 5 derece.

BATI KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Batı Karadeniz Bölgesi'nde çok bulutlu hava hâkim olacak. Bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Bolu:
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Sıcaklık 1 derece.

Düzce:
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık 4 derece.

Sinop:
Çok bulutlu. Aralıklı yağmurlu, iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık 6 derece.

Zonguldak:
Çok bulutlu. Aralıklı yağmurlu, yüksek ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 4 derece.