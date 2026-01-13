Meteoroloji’den 30 il için sarı kod: İstanbul’da kar azaldı buzlanma başladı! Sıcaklıklar artacak
Balkanlar ve Sibirya kaynaklı soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürürken sıcaklıklar mevsim normallerinin altına indi. İstanbul'da kar kısa süreli olurken iç ve doğu kesimlerde yoğun kar ile buzlanma riski öne çıkıyor. Meteoroloji olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Soğuk havanın çarşamba günü itibarıyla ülkeyi terk etmesiyle birlikte sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor.
