Meteoroloji’den 30 il için sarı kod: İstanbul’da kar azaldı buzlanma başladı! Sıcaklıklar artacak

KAR KALINLIĞI VE ÇIĞ RİSKİ DİKKAT ÇEKİYOR

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar kalınlıklarının yüksek seviyelerde olduğunu belirten Çelik, kar yağışının özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacağını, ardından yurdu terk edeceğini ifade etti.

Eğimi yüksek bölgelerde çığ riskinin devam ettiğine dikkat çeken Çelik, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Çelik, mevcut durumu şu sözlerle aktardı:

"Kayak merkezlerinde 2 metreye yaklaşan kar kalınlıkları var şu anda. Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde daha yüksek kar kalınlıkları mevcut. İl merkezlerinde bakıldığında özellikle Bitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye yakın şu anda. Salı ve çarşamba günü de Bitlis ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışları göreceğiz."