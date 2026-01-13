CHP'de adaylık kavgası! Ofis hesaplaşmanın vitrini oldu: Özel her yere kendi adını yazdırdı

CHP'de aylardır devam eden "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" tartışmalarının gölgesinde yeni bir hamle daha gündeme oturdu.

Fotoğraf (takvim.com.tr) CHP tarafından açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde, bu kez tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kapı isimliği değiştirildi. Ofisin ilk açıldığı dönemde, söz konusu isimlikte yalnızca "Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu" ibaresi yer alıyordu. Son yapılan değişikle İmamoğlu'nun isminin yanına "Genel Başkan Özgür Özel" yazısının da eklendiği görüldü.