Galatasaray kupada moral peşinde

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında bugün deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. A Spor'dan yayımlanacak mücadeleyi Ayberk Demirbaş yönetecek. Kupaya sahasında Başakşehir'i 1-0 yenerek başlayan Sarı-Kırmızılı ekip, Muğla temsilcisini mağlup ederek hem 2'de 2 yapmayı hem de Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı alınan mağlubiyetin ardından moral depolamayı hedefliyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda yer alan Fethiyespor karşısında rotasyon yaparak Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde az süre verilen futbolcuları oynatması bekleniyor.

