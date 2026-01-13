Beşiktaş’ta stoper bombası patlamak üzere! Emmanuel Agbadou ile anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta stoper transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor... Siyah-Beyazlı yönetimin, Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Wolverhamptonlı Emmanuel Agbadou ile yaptığı görüşmelerde 3,5 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Ada ekibine de 2 milyon euro kiralama, 10 milyon euro da satın alma opsiyonu içeren bir teklif yapan Siyah- Beyazlılar'ın İngiliz ekibini ikna etmek için temaslarını sıklaştırdığı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu da gelen bilgiler arasında. Bu sezon 16 maçta 2 asiste imza atan Agbadou, 1.92'lik boyuyla hava toplarında da çok etkili. Mücadeleci yapısı ve kritik müdahaleleriyle de dikkatleri çeken 28 yaşındaki stoper Fildişi ile de 18 maçı çıkıp 2 gol kaydetti. Kulübünden Beşiktaş'a transferine kolaylık sağlamasını talep eden Agbadou'nun bir an önce İstanbul'a gelmek istediği de gelen bilgiler arasında.

