Beşiktaş Agbadou’da farkı 3 milyon euroya kadar indirdi

Beşiktaş, Wolverhampton’ın Fildişili stoperi için İngiliz ekibiyle temaslarını sıklaştırdı. Oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar’ın yaptığı pazarlıklarda aradaki farkı 3 milyon euroya kadar indirdiği öğrenildi

Giriş Tarihi :11 Ocak 2026
Beşiktaş Agbadou'da farkı 3 milyon euroya kadar indirdi

Stoper takviyesi planlayan Beşiktaş, listesinin tepesindeki Emmanuel Agbadou için Wolverhampton ile temaslarını sürdürüyor. Yönetimin Sergen Yalçın'ın çok istediği Fildişili savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak için İngiliz ekibiyle görüşmeler yaptığı ve bu transferde önemli aşama kaydettiği öğrenildi. Wolverhampton'un 15 milyon euro talep ettiği, Beşiktaş'ın da 12 milyon euro önerdiği öğrenildi. Aradaki farkı 3 milyon euroya kadar düşüren yönetimin transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedeflediği de gelen bilgiler arasında. 28 yaşındaki Agbadou'nun da Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtiliyor. Bu sezon 16 maçta 2 asist yapan Agbdou'nun kontratı 2029 yılında sona erecek.

